رياضة
بايرن ميونيخ يواصل سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية
2025-10-26 | 04:11
شارك
2
min
بايرن ميونيخ يواصل سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية
واصل بايرن ميونيخ سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية ورفعها الى 13 في مختلف المسابقات وثمانية في البوندسليغا عندما تغلب على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ المنقوص 3-0 السبت الماضي في المرحلة الثامنة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.
وعانى النادي البافاري كثيرا لكسب النقاط الثلاث رغم أن مضيفه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 اثر طرد لاعب الوسط الكوري الجنوبي ينز كاستروب بسبب تدخل قوية على الجناح الدولي الكولومبي لويس دياس، وانتظر نصف الساعة الأخيرة ليسجل أهداف الثلاثة عبر قائده يوزوا كيميش (64) والبرتغالي رافايل غيريرو (69) والبديل الواعد لينارت كارل البالغ من العمر 147 عاما (81).
وفشل هدافه الدولي الانكليزي هاري كاين، متصدر لائحة الهدافين برصيد 12 هدفا، للمرة الثانية فقط هذا الموسم في هز الشباك، وألغي له هدف في الدقيقة 62 بسبب التسلل بعد العودية الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".
وأهدر لاعب الوسط النمسوي كيفين ستوجر ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.
وعزز بايرن ميونيخ صدارته بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة وحافظ على فارق النقاط الخمس عن مطارده المباشر لايبزيغ العائد بفوز كبير على مضيفه أوغسبورغ بنصف دزينة نظيفة من الاهداف، فيما مني بوروسيا مونشنغلادباخ بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في المركز الاخير، وبقي الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن.
المصدر: فرانس برس
آخر الأخبار
رياضة
ميونيخ
يواصل
سلسلة
انتصاراته
القياسية
المتتالية
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-09-18
مصدر في الخارجية السورية لـأ ف ب: اتفاقات متتالية ستُبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام
أخبار دولية
2025-09-18
مصدر في الخارجية السورية لـأ ف ب: اتفاقات متتالية ستُبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام
آخر الأخبار
2025-09-18
أ.ف.ب عن مصدر في الخارجية السورية: إتفاقات متتالية ستبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام
آخر الأخبار
2025-09-18
أ.ف.ب عن مصدر في الخارجية السورية: إتفاقات متتالية ستبرم مع إسرائيل قبل نهاية العام
آخر الأخبار
2025-09-07
نتنياهو: إذا كان علي أن أختار بين الإنتصار على أعدائنا والدعاية السيئة ضدنا فسأختار الإنتصار
آخر الأخبار
2025-09-07
نتنياهو: إذا كان علي أن أختار بين الإنتصار على أعدائنا والدعاية السيئة ضدنا فسأختار الإنتصار
آخر الأخبار
2025-09-04
كاتس: الحوثيون أطلقوا مجددا صواريخ باتجاهنا ونحن نتعرض لضربات متتالية وسنواجهها حتى القضاء على مصادرها
آخر الأخبار
2025-09-04
كاتس: الحوثيون أطلقوا مجددا صواريخ باتجاهنا ونحن نتعرض لضربات متتالية وسنواجهها حتى القضاء على مصادرها
اخترنا لكم
رياضة
04:30
بطولة إيطاليا: نابولي يحسم القمة أمام إنتر ويستعيد الصدارة
رياضة
04:30
بطولة إيطاليا: نابولي يحسم القمة أمام إنتر ويستعيد الصدارة
رياضة
2025-10-25
ألونسو في تصريحات جديدة: "ريال مدريد قادر على إظهار تطوره في الكلاسيكو"
رياضة
2025-10-25
ألونسو في تصريحات جديدة: "ريال مدريد قادر على إظهار تطوره في الكلاسيكو"
رياضة
2025-10-25
في افتتاح الأدوار الإقصائية... ثنائية ميسي تمنح إنتر ميامي الأفضلية على ناشفيل
رياضة
2025-10-25
في افتتاح الأدوار الإقصائية... ثنائية ميسي تمنح إنتر ميامي الأفضلية على ناشفيل
رياضة
2025-10-23
من الفورمولا 1 إلى التنس... السعودية تواصل ترسيخ حضورها الرياضي العالمي
رياضة
2025-10-23
من الفورمولا 1 إلى التنس... السعودية تواصل ترسيخ حضورها الرياضي العالمي
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
2025-10-23
مكتب نتنياهو: تصويت المعارضة على مناقشة ضمّ الضفة الغربية يُعدّ "استفزازا متعمدا"
أخبار دولية
2025-10-23
مكتب نتنياهو: تصويت المعارضة على مناقشة ضمّ الضفة الغربية يُعدّ "استفزازا متعمدا"
فنّ
2025-10-16
بعد علاقة دامت تسعة أشهر... توم كروز ينفصل عن حبيبته الثلاثينية آنا دي أرماس
فنّ
2025-10-16
بعد علاقة دامت تسعة أشهر... توم كروز ينفصل عن حبيبته الثلاثينية آنا دي أرماس
أخبار لبنان
2025-10-24
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
أخبار لبنان
2025-10-24
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
صحة وتغذية
2025-10-14
لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن
صحة وتغذية
2025-10-14
لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
08:51
حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة
تقارير نشرة الاخبار
08:51
حنكش للـLBCI: سنقاطع جلسة الثلاثاء في هذه الحال ولقاء سيجمعنا اليوم مع القوى السياسية الرافضة لقانون المقاعد الستة
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
أخبار دولية
07:54
الصين تعلن التوصل إلى "توافق أولي" مع الولايات المتحدة في الملف التجاري
أخبار دولية
07:11
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
أخبار دولية
07:11
نتانياهو: إسرائيل لا تحتاج إذنًا لضرب أعدائها
أخبار لبنان
05:20
الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا
أخبار لبنان
05:20
الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا
أخبار لبنان
03:37
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
أخبار لبنان
03:37
رعد: مفتاح استقرار لبنان في ردع العدو لا في تلبية شروطه
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مؤسسة بسّام فريحة للفنون تطلق موسمها الفني الجديد من أبوظبي
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مؤسسة بسّام فريحة للفنون تطلق موسمها الفني الجديد من أبوظبي
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً
تقارير نشرة الاخبار
13:49
للكفاءة ثمن... فالإصلاح لا يُبنى مجاناً
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القانون الانتخابي اللبناني بين تفاوت الدوائر وغياب العدالة في سقف الإنفاق
تقارير نشرة الاخبار
13:45
القانون الانتخابي اللبناني بين تفاوت الدوائر وغياب العدالة في سقف الإنفاق
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:41
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
أخبار لبنان
13:41
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
2
صحف اليوم
00:40
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:40
تحذيرات لحزب الله من تحضيرات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات موسعة على لبنان (الأنباء الكويتية)
3
أخبار دولية
05:30
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
أخبار دولية
05:30
توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر
4
خبر عاجل
16:53
غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور
خبر عاجل
16:53
غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة القليلة قرب النادي الحسيني في البلدة جنوب مدينة صور
5
أخبار دولية
13:39
الجيش الإسرائيليّ: نفذنا ضربة محددة الهدف في وسط غزة
أخبار دولية
13:39
الجيش الإسرائيليّ: نفذنا ضربة محددة الهدف في وسط غزة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لماذا نؤخّر الساعة ساعة واحدة؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:56
صربا جنوب لبنان.. من أجمل البلدات اللبنانية
8
حال الطقس
04:10
الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق
حال الطقس
04:10
الطقس يتقلب قليلاً بين بعد ظهر اليوم وصباح الغد.. ولا منخفضات في الافق
