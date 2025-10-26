الأخبار
بايرن ميونيخ يواصل سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية

2025-10-26 | 04:11
بايرن ميونيخ يواصل سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية

واصل بايرن ميونيخ سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية ورفعها الى 13 في مختلف المسابقات وثمانية في البوندسليغا عندما تغلب على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ المنقوص 3-0 السبت الماضي في المرحلة الثامنة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وعانى النادي البافاري كثيرا لكسب النقاط الثلاث رغم أن مضيفه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 اثر طرد لاعب الوسط الكوري الجنوبي ينز كاستروب بسبب تدخل قوية على الجناح الدولي الكولومبي لويس دياس، وانتظر نصف الساعة الأخيرة ليسجل أهداف الثلاثة عبر قائده يوزوا كيميش (64) والبرتغالي رافايل غيريرو (69) والبديل الواعد لينارت كارل البالغ من العمر 147 عاما (81).

وفشل هدافه الدولي الانكليزي هاري كاين، متصدر لائحة الهدافين برصيد 12 هدفا، للمرة الثانية فقط هذا الموسم في هز الشباك، وألغي له هدف في الدقيقة 62 بسبب التسلل بعد العودية الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وأهدر لاعب الوسط النمسوي كيفين ستوجر ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

وعزز بايرن ميونيخ صدارته بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة وحافظ على فارق النقاط الخمس عن مطارده المباشر لايبزيغ العائد بفوز كبير على مضيفه أوغسبورغ بنصف دزينة نظيفة من الاهداف، فيما مني بوروسيا مونشنغلادباخ بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في المركز الاخير، وبقي الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن.

المصدر: فرانس برس
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


