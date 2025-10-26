الأخبار
بطولة إيطاليا: نابولي يحسم القمة أمام إنتر ويستعيد الصدارة
2025-10-26
بطولة إيطاليا: نابولي يحسم القمة أمام إنتر ويستعيد الصدارة
حسم نابولي، حامل اللقب، قمة المرحلة الثامنة من بطولة إيطاليا لكرة القدم عندما تغلب على ضيفه إنتر، وصيفه، 3-1 السبت الماضي على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي، واستعاد الصدارة.
وسجل البلجيكي كيفن دي بروين (33 من ركلة جزاء) والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (54) والكاميروني أندريه-فرانك زامبو انغيسا (66) أهداف نابولي، والتركي هاكان تشالهانأوغلو (59 من ركلة جزاء) هدف إنتر.
وعاد رجال المدرب أنتونيو كونتي الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، الأولى مفاجئة في الدوري أمام تورينو 0-1 السبت الماضي، والثانية مذلة امام مضيفه أيندهوفن الهولندي 2-6 الثلاثاء في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.
وحقق نابولي انتصاره السادس في الدوري هذا الموسم مقابل خسارتين فرفع رصيده الى 18 نقطة واستعاد الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام ميلان الذي سقط في فخ التعادل امام ضيفه بيزا 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.
المصدر: فرانس برس
