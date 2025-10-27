الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

دوري أن بي ايه: سبيرز يكرم مدربه الاسطوري بوبوفيتش ويواصل انطلاقته المثالية

2025-10-27 | 02:53
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
دوري أن بي ايه: سبيرز يكرم مدربه الاسطوري بوبوفيتش ويواصل انطلاقته المثالية

واصل سان أنتونيو سبيرز انطلاقته المثالية عندما تغلب على ضيفه بروكلين نتس 118-107 بفضل عملاقه الفرنسي فيكتور ويمبانياما الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مباراة كرَّم قبل انطلاقتها مدربه المخضرم غريغ بوبوفيتش.

وتابع لاعب الارتكاز الفرنسي بداية موسمه الرائعة وساهم في الفوز الثالث تواليا لفريقه بتسجيله 31 نقطة مع 14 متابعة وست صدات وأربع تمريرات حاسمة، وثلاث سرقات للكرة.

وسجّل ويمبانياما 100 نقطة و18 صدّة خلال المباريات الثلاث الأولى من الموسم العادي، وهو إنجاز لم يُحققه أي لاعب آخر في الدوري.

وقبل المباراة، عرض فريق سبيرز لافتة جديدة ضمن قائمة أرقام اللاعبين المعتزلين المعلقة في سقف ملعبهم، كُتب عليها: "بوب 1390"، وأسفل شعار سبيرز كُتبت عبارة "قاعة المشاهير".

واحتفت اللافتة برقم بوبوفيتش القياسي في الدوري بمجموع انتصاراته البالغة 1390 انتصارا، ودخوله قاعة مشاهير كرة السلة عام 2023.

ووُضعت خمس نجوم في أعلى اللافتة، نجمة لكل من ألقاب الدوري الخمسة التي فاز بها سبيرز تحت إشراف بوبوفيتش.

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

سبيرز

مدربه

الاسطوري

بوبوفيتش

ويواصل

انطلاقته

المثالية

LBCI التالي
عالم كرة القدم يودّع حارس ريال مدريد السابق أوتشوتورينا بعد صراع مع المرض
بطولة إيطاليا: نابولي يحسم القمة أمام إنتر ويستعيد الصدارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-10

ترامب: وفاة تشارلي كيرك العظيم والأسطوري

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-24

الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية يكرّم شهداءه برعاية وزير الصحة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-18

القذافي: أرجو من الله أن يكرم عائلة الإمام الصدر بأي بصيص حقّ يُشفي الم قلوبهم

LBCI
فنّ
2025-09-21

موركس دور 2025 يكرّم هذه الفنانة اللبنانية المميزة عن مجمل مسيرتها الفنية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
08:20

عالم كرة القدم يودّع حارس ريال مدريد السابق أوتشوتورينا بعد صراع مع المرض

LBCI
رياضة
2025-10-26

بطولة إيطاليا: نابولي يحسم القمة أمام إنتر ويستعيد الصدارة

LBCI
رياضة
2025-10-26

بايرن ميونيخ يواصل سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية

LBCI
رياضة
2025-10-25

ألونسو في تصريحات جديدة: "ريال مدريد قادر على إظهار تطوره في الكلاسيكو"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

الجزيرة: فتح شارع الرشيد وبدء عودة النازحين إلى مدينة غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-21

نائب الرئيس الأميركي: بعض العنف في غزة لا يعني نهاية السلام والموقف ممتاز ونحقق إنجازات مذهلة

LBCI
آخر الأخبار
06:13

الراعي يستقبل في هذه الأثناء في بكركي وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

LBCI
أخبار دولية
2025-10-26

توقيف رجلين على خلفية سرقة متحف اللوفر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:05

فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:17

مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:06

إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...

LBCI
خبر عاجل
03:05

وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض

LBCI
آخر الأخبار
10:40

وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
10:44

غارات تسهدف بوداي في البقاع

LBCI
أخبار لبنان
16:02

”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء

LBCI
خبر عاجل
11:14

غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك

LBCI
خبر عاجل
15:20

تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام

LBCI
اسرار
00:39

أسرار الصحف 27-10-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More