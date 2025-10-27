دوري أن بي ايه: سبيرز يكرم مدربه الاسطوري بوبوفيتش ويواصل انطلاقته المثالية

واصل سان أنتونيو سبيرز انطلاقته المثالية عندما تغلب على ضيفه بروكلين نتس 118-107 بفضل عملاقه الفرنسي فيكتور ويمبانياما الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مباراة كرَّم قبل انطلاقتها مدربه المخضرم غريغ بوبوفيتش.



وتابع لاعب الارتكاز الفرنسي بداية موسمه الرائعة وساهم في الفوز الثالث تواليا لفريقه بتسجيله 31 نقطة مع 14 متابعة وست صدات وأربع تمريرات حاسمة، وثلاث سرقات للكرة.



وسجّل ويمبانياما 100 نقطة و18 صدّة خلال المباريات الثلاث الأولى من الموسم العادي، وهو إنجاز لم يُحققه أي لاعب آخر في الدوري.



وقبل المباراة، عرض فريق سبيرز لافتة جديدة ضمن قائمة أرقام اللاعبين المعتزلين المعلقة في سقف ملعبهم، كُتب عليها: "بوب 1390"، وأسفل شعار سبيرز كُتبت عبارة "قاعة المشاهير".



واحتفت اللافتة برقم بوبوفيتش القياسي في الدوري بمجموع انتصاراته البالغة 1390 انتصارا، ودخوله قاعة مشاهير كرة السلة عام 2023.



ووُضعت خمس نجوم في أعلى اللافتة، نجمة لكل من ألقاب الدوري الخمسة التي فاز بها سبيرز تحت إشراف بوبوفيتش.



وكالة فرانس برس