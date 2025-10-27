الأخبار
رياضة

عالم كرة القدم يودّع حارس ريال مدريد السابق أوتشوتورينا بعد صراع مع المرض

2025-10-27 | 08:20
توفي الحارس السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم خوسيه مانويل أوتشوتورينا عن 64 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال نادي العاصمة في بيان اليوم الإثنين "ينعي نادي ريال مدريد، ورئيسه ومجلس إدارته ببالغ الحزن والأسى وفاة خوسيه مانويل أوتشوتورينا، أحد حراس المرمى التاريخيين لنادينا"، مضيفا "يتقدم ريال مدريد بخالص تعازيه لعائلته وزملائه وجميع المقربين منه والأندية التي لعب فيها".

ولعب أوتشوتورينا مع ريال مدريد لستة مواسم بين 1982 حتى 1988، فاز خلالها بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين والدوري ثلاث مرات وكأس الرابطة مرة واحدة.

وإلى جانب ريال لعب أيضا مع فالنسيا، تينيريفي، لوغرونيس وراسينغ سانتاندر، وكان ضمن تشكيلة منتخب إسبانيا في مونديال 1990 (خاض مباراة دولية واحدة فقط).

وعمل أوتشوتورينا كمدرب حراس مع فالنسيا وليفربول الإنكليزي، بالإضافة إلى المنتخب الإسباني (2004-2021) الذي فاز معه بمونديالي 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.

المصدر: فرانس برس
 
 
