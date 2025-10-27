الأخبار
رياضة
بعد 8 مباريات من دون فوز... يوفنتوس يتخلى عن مدربه تودور
2025-10-27 | 10:30
بعد 8 مباريات من دون فوز... يوفنتوس يتخلى عن مدربه تودور
قرر يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم التخلي عن مدربه الكرواتي إيغور تودور بسبب النتائج السيئة.
وقال النادي في بيان "يعلن يوفنتوس إقالة إيغور تودور من منصبه كمدرب للفريق الأول، إلى جانب طاقمه الفني المكون من إيفان يافورتشيتش وتوميسلاف روغيتش وريكاردو رانياتشي".
وتابع يوفنتوس في بيانه "يعلن النادي أنه أوكل موقتا مهمة قيادة الفريق الأول للرجال إلى (مدرب فريق الشباب) ماسيمو برامبيلا الذي سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس وأودينيزي الأربعاء" في المرحلة التاسعة من الدوري.
وتقدم "بالشكر إلى إيغور تودور وجميع أفراد جهازه الفني على احترافيتهم وتفانيهم خلال الأشهر القليلة الماضية، ويتمنى لهم كل التوفيق في مسيرتهم المستقبلية".
المصدر: فرانس برس
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
دوري أن بي ايه: سبيرز يكرم مدربه الاسطوري بوبوفيتش ويواصل انطلاقته المثالية
بطولة إيطاليا: نابولي يحسم القمة أمام إنتر ويستعيد الصدارة
رياضة
2025-10-11
مبابي يغيب عن مباراة أيسلندا بعد تعرضه لإصابة جديدة بكاحله
رياضة
2025-10-11
مبابي يغيب عن مباراة أيسلندا بعد تعرضه لإصابة جديدة بكاحله
0
رياضة
2025-10-15
بعد فوز منتخبه على البرازيل... هذا ما قاله مدرب اليابان مورياسو: "ثمرة عمل على مدى عقود"
رياضة
2025-10-15
بعد فوز منتخبه على البرازيل... هذا ما قاله مدرب اليابان مورياسو: "ثمرة عمل على مدى عقود"
0
رياضة
02:53
دوري أن بي ايه: سبيرز يكرم مدربه الاسطوري بوبوفيتش ويواصل انطلاقته المثالية
رياضة
02:53
دوري أن بي ايه: سبيرز يكرم مدربه الاسطوري بوبوفيتش ويواصل انطلاقته المثالية
0
آخر الأخبار
2025-10-13
ترامب: لقد أنهينا 8 حروب في غضون 8 أشهر وسأضم هذه الحرب إلى القائمة بعودة الرهائن
آخر الأخبار
2025-10-13
ترامب: لقد أنهينا 8 حروب في غضون 8 أشهر وسأضم هذه الحرب إلى القائمة بعودة الرهائن
رياضة
08:20
عالم كرة القدم يودّع حارس ريال مدريد السابق أوتشوتورينا بعد صراع مع المرض
رياضة
08:20
عالم كرة القدم يودّع حارس ريال مدريد السابق أوتشوتورينا بعد صراع مع المرض
0
رياضة
02:53
دوري أن بي ايه: سبيرز يكرم مدربه الاسطوري بوبوفيتش ويواصل انطلاقته المثالية
رياضة
02:53
دوري أن بي ايه: سبيرز يكرم مدربه الاسطوري بوبوفيتش ويواصل انطلاقته المثالية
0
رياضة
2025-10-26
بطولة إيطاليا: نابولي يحسم القمة أمام إنتر ويستعيد الصدارة
رياضة
2025-10-26
بطولة إيطاليا: نابولي يحسم القمة أمام إنتر ويستعيد الصدارة
0
رياضة
2025-10-26
بايرن ميونيخ يواصل سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية
رياضة
2025-10-26
بايرن ميونيخ يواصل سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
0
فنّ
15:21
بريتني سبيرز تثير الجدل مجددًا بعد ظهورها تقود بتهوّر... والأخيرة: "إنها شبيهتي" (صورة)
فنّ
15:21
بريتني سبيرز تثير الجدل مجددًا بعد ظهورها تقود بتهوّر... والأخيرة: "إنها شبيهتي" (صورة)
0
أخبار لبنان
2025-10-15
البطريرك الماروني: البابا لاوون الرابع عشر سيحمل رسالة سلام الى لبنان
أخبار لبنان
2025-10-15
البطريرك الماروني: البابا لاوون الرابع عشر سيحمل رسالة سلام الى لبنان
0
آخر الأخبار
2025-10-08
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: "حماس" قبلت بخطة ترامب وهذا بمثابة مراجعة لفكرة الصراع العربيّ الإسرائيليّ ولذلك انعكاس على لبنان ما سيفتح “شهية” إسرائيل على لبنان لإنهاء المسألة بأسرع وقت
آخر الأخبار
2025-10-08
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: "حماس" قبلت بخطة ترامب وهذا بمثابة مراجعة لفكرة الصراع العربيّ الإسرائيليّ ولذلك انعكاس على لبنان ما سيفتح “شهية” إسرائيل على لبنان لإنهاء المسألة بأسرع وقت
0
أخبار لبنان
2025-10-25
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
أخبار لبنان
2025-10-25
معلومات الـLBCI: أورتاغوس في إسرائيل حاليًا وفي لبنان الاثنين
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
تقارير نشرة الاخبار
14:40
بيروت تستعيد وهجها الفرانكوفوني في ليلة "ألبرت لوندر": تكريم لصحافيي غزة واحتفاء بروح الميدان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
تقارير نشرة الاخبار
14:39
بسام براك حارس اللغة العربية حتى الرمق الأخير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:34
بري يقرع الجرس… والمعارضة خارج القاعة!
0
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
أخبار دولية
14:28
فقط بـ15 يومًا تنقل بضائعك من آسيا إلى أوروبا…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين بلدية جونية ومصلحة السكك مذكرة تفاهم لإزالة التعديات وفتح المسار مجددًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
تقارير نشرة الاخبار
14:19
قضية السفينة هاوك 3 تحقيقات بالتزوير والفساد وغرامات مرتقبة تصل إلى 10 ملايين دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
تقارير نشرة الاخبار
14:17
"نحن لا نحمل لا رسائل تهديد ولا تحذير"
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:13
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
14:13
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
2
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
07:41
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
3
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
خبر عاجل
10:34
مذكرة إقفال في 1 و2 كانون الأول بمناسبة زيارة البابا إلى لبنان
4
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
أخبار لبنان
11:48
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يومي 22 و24 تشرين الثاني بمناسبة عيد الاستقلال
5
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
6
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
أخبار لبنان
10:36
جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء وقانون الانتخابات بند اول على جدول الاعمال
7
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
8
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
أخبار لبنان
05:13
هيئة إدارة السير تخصص أيام عمل إضافية لاستبدال الإيصالات برخص السير والسوق البيومترية
