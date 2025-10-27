بعد 8 مباريات من دون فوز... يوفنتوس يتخلى عن مدربه تودور

قرر يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم التخلي عن مدربه الكرواتي إيغور تودور بسبب النتائج السيئة.



وقال النادي في بيان "يعلن يوفنتوس إقالة إيغور تودور من منصبه كمدرب للفريق الأول، إلى جانب طاقمه الفني المكون من إيفان يافورتشيتش وتوميسلاف روغيتش وريكاردو رانياتشي".



وتابع يوفنتوس في بيانه "يعلن النادي أنه أوكل موقتا مهمة قيادة الفريق الأول للرجال إلى (مدرب فريق الشباب) ماسيمو برامبيلا الذي سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس وأودينيزي الأربعاء" في المرحلة التاسعة من الدوري.



وتقدم "بالشكر إلى إيغور تودور وجميع أفراد جهازه الفني على احترافيتهم وتفانيهم خلال الأشهر القليلة الماضية، ويتمنى لهم كل التوفيق في مسيرتهم المستقبلية".



المصدر: فرانس برس