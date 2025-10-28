الأخبار
رياضة

فريق تويوتا جازو للسباقات يفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي أوروبا الوسطى (صور)

2025-10-28 | 04:27
4min
فريق تويوتا جازو للسباقات يفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي أوروبا الوسطى (صور)

احتفل فريق تويوتا جازو للسباقات بإنجازٍ تاريخي جديدٍ في رالي أوروبا الوسطى، بعدما تصدّر الفريق المراكز الأولى، إذ حلّ كالي روفانبيرا ومساعده يونّي هالتونين في المركز الأول على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 69، تلاهما إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن في المركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 33.

ومع هذا الفوز المهم، حققت شركة تويوتا لقبها الخامس على التوالي ببطولة المُصنّعين ضمن بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، والتاسع في تاريخها، لتصبح على بعد لقبٍ واحدٍ فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي، في تأكيدٍ لسعيها الدؤوب لتطوير أفضل التقنيات وتقديم أفضل أداء في رياضة سباقات السيارات.

وبهذه المناسبة، قال آكيو تويودا، رئيس فريق تويوتا جازو للسباقات: "أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أعضاء فريق تويوتا جازو للسباقات، وأقدر لهم جهودهم التي أثمرت عن تحقيق لقب المصنّعين لخمس سنواتٍ متتالية! كما أعرب عن خالص امتناني لجوها، نائب رئيس الفريق، الذي لم يتوانى عن دعم زملاءه، كما أتوجه بالتقدير للسائقين ومساعديهم، ولطاقم المهندسين والفنيين، وجميع أعضاء الفريق الآخرين، وبالطبع كل الشكر للمشجعين على دعمهم ومؤازرتهم".

وأضاف تويودا: "بقي حدثان لهذا الموسم، أولهما رالي اليابان المرتقب، ومشاعري معروفة بخصوص هذا الرالي المهم منذ مشاركتنا الأخيرة فيه. إلفين، الذي يسعى لتحقيق حلمه وهو الفوز باللقب؛ وسيب، الذي يسعى للفوز باللقب رغم مشاركته في برنامج نصف الموسم؛ وكالي، الذي يريد اختتام موسمه الأخير في بطولة العالم للراليات بطلاً للحدث الدولي... وما أريده فعلًا هو أن يستمتعوا بالقيادة، وأثق في قدرة جميع أعضاء الفريق، وأعتمد عليهم لخلق بيئة تُمكّن السائقين من القيادة بكل راحةٍ ومتعة".

وكان الطاقم الفنلندي قد حقق الفوز في مراحل الطرقات الإسفلتية الصعبة التي امتدت عبر ألمانيا وجمهورية التشيك والنمسا، مسجلاً فوزه الحادي عشر هذا الموسم، ومعززًا هيمنة شركة تويوتا بفوزهها بـ 11 من أصل 12 جولةٍ خلال العام الحالي. أما روفانبيرا، فقد استطاع بثباته وهدوئه المحافظة على تفوقه طوال السباق، وتمكن من تحقيق تقدم قوي خلال اليوم الأخير وحسم الفوز بفارق 43.7 ثانية. إيفانز ومارتن قدما أداءً رائعًا أيضًا وتجاوزا المنافسين ليحتلا المركز الثاني في المرحلة الأخيرة من الرالي، ويختتم مارتن مشاركته الـ 200 في بطولة العالم للراليات، بينما يرتقي إيفانز إلى صدارة ترتيب بطولة السائقين بفارق 13 نقطة.

وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، بما في ذلك "سباق الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل" WEC، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة".
 
وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تُقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت الشركة بتأسيس قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت اسم واحد.
 
وانطلاقاً من قناعة شركة تويوتا، وشعارها: "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل المركبات"، يسلط قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق. وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات السيارات المختلفة، يهدف قسم "تويوتا جازو للسباقات" TGR إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع متعة القيادة وروح المغامرة والانطلاق بحريّة.

ويترقب فريق تويوتا جازو للسباقات الآن الجولة الثالثة عشرة وقبل الأخيرة من بطولة العالم للراليات لعام 2025 وهي رالي اليابان الذي يقام خلال الفترة 6-9 نوفمبر المقبل، ويعد الرالي الرئيسي للفريق، ويتميز بطرقاته الإسفلتية المتعرجة في جبال محافظتي آيتشي وجيفو، بجوار منطقة الصيانة في مدينة تويوتا قرب ناغويا، ويتضمن تحدياتٍ للسائقين بمراحل فنية ضيقة، وأسطح طرق متغيرة، وسط الطبيعة الخلابة.

ملاحظات السباق:
مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 69 (السائقان: كالي روفانبيرا ويونّي هالتونين)
o المركز: الأول
o التوقيت: ساعتان و36 دقيقة و20,1 ثانية
مركبة تويوتا GR يارس رالي1 التي تحمل الرقم 33 (السائقان: إيلفن إيفانز وسكوت مارتن)
o المركز: الثاني
o التوقيت: ساعتان و37 دقيقة و3,8 ثانية
 
 
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


