رياضة
دوري "أن بي ايه": يوكيتش يسطّر رابع "تريبل دابل" في مستهل الموسم
2025-10-30 | 05:00
دوري "أن بي ايه": يوكيتش يسطّر رابع "تريبل دابل" في مستهل الموسم
حقّق النجم الصربي نيكولا يوكيتش رابع ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" على التوالي في مستهل الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليقود دنفر ناغتس الأربعاء إلى فوز عريض على نيو أورليانز بيليكانز 122-88.
وبات يوكيتش، الفائز ثلاث مرات بجائزة أفضل لاعب في الموسم، إلى جانب أوسكار روبرتسون في عام 1961 وراسل وستبروك في 2020.
وأنهى الصربي اللقاء بـ 21 نقطة مع 12 متابعة وعشر تمريرات حاسمة، رغم جلوسه على دكة البدلاء في الربع الأخير بعد أن حسم فريقه النتيجة مبكرا.
وفي ظل غياب ليبرون جيمس والسلوفيني لوكا دونتشيتش بسبب الإصابة، ارتقى ريفز الى حجم المسؤولية مسجلا 28 نقطة مع 16 تمريرة حاسمة.
وواصل شيكاغو بولز الذي يحقّق أفضل انطلاقة له منذ عام 2021 عروضه القوية رافعا رصيده الى 4 انتصارات بالعلامة الكاملة بفوزه على ضيفه ساكرامنتو كينغز 126-113.
وكان الليتواني الأصل ماتاس بوزيليس أفضل مسجّل لبولز بـ 27 نقطة، فيما أضاف الأسترالي جوش غيدي 20 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة والمونتينغري نيكولا فوتشيفيتش 13 نقطة و14 متابعة.
وأنهى بوسطن سلتيكس بقيادة جايلن براون صاحب الثلاثين نقطة سلسلة الانتصارات الثلاثة المتتالية لكليفلاند كافالييرز متفوقا عليه 125-105.
وكالة فرانس برس
