الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
26
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بطولة فرنسا: المغربي بلال نذير يستعيد وعيه بعد حادثة سقوط "مقلقة"
2025-10-30 | 06:00
شارك
0
min
بطولة فرنسا: المغربي بلال نذير يستعيد وعيه بعد حادثة سقوط "مقلقة"
شهدت مباراة مرسيليا وأنجيه ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، لحظات قلق وتوتر، إثر سقوط اللاعب المغربي الشاب بلال نذير أرضا بشكل مفاجئ وفقدانه للوعي.
وتوقفت المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 إثرها، حيث هرع الجهاز الطبي للفريق لنقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي الفحوص اللازمة.
ولم يخف مدرب مرسيليا، الإيطالي روبرتو دي تزيربي تأثره عقب نهاية اللقاء خلال المؤتمر الصحافي قائلا: "لقد استعاد وعيه، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء اختبارات وفحوص طبية. نحن جميعا قلقون ونتمنى أن لا يكون الأمر خطيرا".
ولاحقا، أفادت قناة "ليغ 1+" أن اللاعب البالغ 21 عاما استعاد وعيه، كاشفة أنه شعر بصداع مفاجئ قبل سقوطه.
ودخل نذير الذي مثّل منتخب المغرب لما دون 23 عاما، في الدقيقة 76 من عمر المباراة، قبل أن يسقط أرضا في الدقيقة 86 من دون أي تدخل، ليجتمع حوله اللاعبون من الفريقين وسط علامات صدمة قبل أن يتم إخراجه على نقالة.
ومن المرتقب أن يصدر النادي بيانا حول وضع اللاعب في الساعات القليلة المقبلة.
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
فرنسا:
المغربي
يستعيد
حادثة
"مقلقة"
دوري "أن بي ايه": يوكيتش يسطّر رابع "تريبل دابل" في مستهل الموسم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-10-09
عند عودتها من بطولة العالم... توقيف بطلة سباحة بعد حادثة سرقة في المطار!
رياضة
2025-10-09
عند عودتها من بطولة العالم... توقيف بطلة سباحة بعد حادثة سرقة في المطار!
0
آخر الأخبار
2025-09-20
أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يتعرض لحادث بالتجارب التأهيلية لسباق أذربيجان
آخر الأخبار
2025-09-20
أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يتعرض لحادث بالتجارب التأهيلية لسباق أذربيجان
0
رياضة
2025-10-26
بطولة إيطاليا: نابولي يحسم القمة أمام إنتر ويستعيد الصدارة
رياضة
2025-10-26
بطولة إيطاليا: نابولي يحسم القمة أمام إنتر ويستعيد الصدارة
0
رياضة
2025-09-23
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
رياضة
2025-09-23
استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
05:00
دوري "أن بي ايه": يوكيتش يسطّر رابع "تريبل دابل" في مستهل الموسم
رياضة
05:00
دوري "أن بي ايه": يوكيتش يسطّر رابع "تريبل دابل" في مستهل الموسم
0
رياضة
2025-10-28
فريق تويوتا جازو للسباقات يفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي أوروبا الوسطى (صور)
رياضة
2025-10-28
فريق تويوتا جازو للسباقات يفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي أوروبا الوسطى (صور)
0
رياضة
2025-10-27
بعد 8 مباريات من دون فوز... يوفنتوس يتخلى عن مدربه تودور
رياضة
2025-10-27
بعد 8 مباريات من دون فوز... يوفنتوس يتخلى عن مدربه تودور
0
رياضة
2025-10-27
عالم كرة القدم يودّع حارس ريال مدريد السابق أوتشوتورينا بعد صراع مع المرض
رياضة
2025-10-27
عالم كرة القدم يودّع حارس ريال مدريد السابق أوتشوتورينا بعد صراع مع المرض
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:32
سلام ترأّس اجتماعًا موسّعًا خُصّص لبحث تنظيم السير وإدارة النفايات في العاصمة بيروت
أخبار لبنان
12:32
سلام ترأّس اجتماعًا موسّعًا خُصّص لبحث تنظيم السير وإدارة النفايات في العاصمة بيروت
0
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
0
أخبار دولية
04:35
اعتقال 5 متهمين بسرقة "اللوفر"
أخبار دولية
04:35
اعتقال 5 متهمين بسرقة "اللوفر"
0
أمن وقضاء
2025-10-29
توقيف مشتبه به في عكار بعد إطلاق نار عشوائي أصاب شخصين
أمن وقضاء
2025-10-29
توقيف مشتبه به في عكار بعد إطلاق نار عشوائي أصاب شخصين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:14
إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة
أخبار لبنان
09:14
إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة
0
أمن وقضاء
09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
أمن وقضاء
09:04
وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري
0
أمن وقضاء
05:01
إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين
أمن وقضاء
05:01
إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين
0
أمن وقضاء
04:57
آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
04:57
آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها
0
أخبار لبنان
04:29
بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء
أخبار لبنان
04:29
بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء
0
أخبار دولية
02:22
ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة
أخبار دولية
02:22
ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة
0
تقارير نشرة الاخبار
17:55
لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة
تقارير نشرة الاخبار
17:55
لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
خبر عاجل
04:40
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان
2
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
أمن وقضاء
01:36
قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه
3
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
4
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
أخبار لبنان
05:04
رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا
5
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
6
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
06:41
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
7
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
8
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أمن وقضاء
03:43
وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More