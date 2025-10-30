بطولة فرنسا: المغربي بلال نذير يستعيد وعيه بعد حادثة سقوط "مقلقة"

شهدت مباراة مرسيليا وأنجيه ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، لحظات قلق وتوتر، إثر سقوط اللاعب المغربي الشاب بلال نذير أرضا بشكل مفاجئ وفقدانه للوعي.



وتوقفت المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 إثرها، حيث هرع الجهاز الطبي للفريق لنقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي الفحوص اللازمة.



ولم يخف مدرب مرسيليا، الإيطالي روبرتو دي تزيربي تأثره عقب نهاية اللقاء خلال المؤتمر الصحافي قائلا: "لقد استعاد وعيه، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء اختبارات وفحوص طبية. نحن جميعا قلقون ونتمنى أن لا يكون الأمر خطيرا".



ولاحقا، أفادت قناة "ليغ 1+" أن اللاعب البالغ 21 عاما استعاد وعيه، كاشفة أنه شعر بصداع مفاجئ قبل سقوطه.



ودخل نذير الذي مثّل منتخب المغرب لما دون 23 عاما، في الدقيقة 76 من عمر المباراة، قبل أن يسقط أرضا في الدقيقة 86 من دون أي تدخل، ليجتمع حوله اللاعبون من الفريقين وسط علامات صدمة قبل أن يتم إخراجه على نقالة.



ومن المرتقب أن يصدر النادي بيانا حول وضع اللاعب في الساعات القليلة المقبلة.

وكالة فرانس برس