LBCI
LBCI
رياضة

بطولة فرنسا: المغربي بلال نذير يستعيد وعيه بعد حادثة سقوط "مقلقة"

2025-10-30 | 06:00
0min
بطولة فرنسا: المغربي بلال نذير يستعيد وعيه بعد حادثة سقوط "مقلقة"

شهدت مباراة مرسيليا وأنجيه ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، لحظات قلق وتوتر، إثر سقوط اللاعب المغربي الشاب بلال نذير أرضا بشكل مفاجئ وفقدانه للوعي.

وتوقفت المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 إثرها، حيث هرع الجهاز الطبي للفريق لنقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي الفحوص اللازمة.

ولم يخف مدرب مرسيليا، الإيطالي روبرتو دي تزيربي تأثره عقب نهاية اللقاء خلال المؤتمر الصحافي قائلا: "لقد استعاد وعيه، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء اختبارات وفحوص طبية. نحن جميعا قلقون ونتمنى أن لا يكون الأمر خطيرا".

ولاحقا، أفادت قناة "ليغ 1+" أن اللاعب البالغ 21 عاما استعاد وعيه، كاشفة أنه شعر بصداع مفاجئ قبل سقوطه.

ودخل نذير الذي مثّل منتخب المغرب لما دون 23 عاما، في الدقيقة 76 من عمر المباراة، قبل أن يسقط أرضا في الدقيقة 86 من دون أي تدخل، ليجتمع حوله اللاعبون من الفريقين وسط علامات صدمة قبل أن يتم إخراجه على نقالة.

ومن المرتقب أن يصدر النادي بيانا حول وضع اللاعب في الساعات القليلة المقبلة.
 
وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


LBCI السابق

LBCI
رياضة
2025-10-09

عند عودتها من بطولة العالم... توقيف بطلة سباحة بعد حادثة سرقة في المطار!

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-20

أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يتعرض لحادث بالتجارب التأهيلية لسباق أذربيجان

LBCI
رياضة
2025-10-26

بطولة إيطاليا: نابولي يحسم القمة أمام إنتر ويستعيد الصدارة

LBCI
رياضة
2025-09-23

استقبال حاشد لسيدات لبنان في الميني فوتبول بعد فوزهن بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم

LBCI
رياضة
05:00

دوري "أن بي ايه": يوكيتش يسطّر رابع "تريبل دابل" في مستهل الموسم

LBCI
رياضة
2025-10-28

فريق تويوتا جازو للسباقات يفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي أوروبا الوسطى (صور)

LBCI
رياضة
2025-10-27

بعد 8 مباريات من دون فوز... يوفنتوس يتخلى عن مدربه تودور

LBCI
رياضة
2025-10-27

عالم كرة القدم يودّع حارس ريال مدريد السابق أوتشوتورينا بعد صراع مع المرض

LBCI
أخبار لبنان
12:32

سلام ترأّس اجتماعًا موسّعًا خُصّص لبحث تنظيم السير وإدارة النفايات في العاصمة بيروت

LBCI
رياضة
10:42

الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي

LBCI
أخبار دولية
04:35

اعتقال 5 متهمين بسرقة "اللوفر"

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-29

توقيف مشتبه به في عكار بعد إطلاق نار عشوائي أصاب شخصين

LBCI
أخبار لبنان
09:14

إحتفال رسمي في بلدية الجديدة-البوشرية-السد تكريمًا لسارة لينا بو جودة

LBCI
أمن وقضاء
09:04

وزيرة الشؤون واكبت العودة الآمنة لـ١٩٤ نازح سوري

LBCI
أمن وقضاء
05:01

إنطلاق المرحلة السابعة من العودة المنظمة للنازحيين السوريين

LBCI
أمن وقضاء
04:57

آخر الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... هذه تفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
04:29

بلدية بليدا تنظم وقفة احتجاجية قبل الظهر وبلدية ميس الجبل تستنكر الاعتداء

LBCI
أخبار دولية
02:22

ترامب يعلن إتفاقًا مع الصين بشأن الرسوم الجمركية وصادرات المعادن النادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:55

لقاء أمني لبنانيّ–سوريّ ... تنسيقٌ جديد لمواجهة المخاطر المشتركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي

LBCI
خبر عاجل
04:40

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات لغاراته على المحمودية: وجود هذه البنى التحتية يُشكّل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان

LBCI
أمن وقضاء
01:36

قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه

LBCI
أمن وقضاء
10:08

الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم

LBCI
أخبار لبنان
05:04

رئيس الجمهورية يطلب من الجيش التصدي لأي توغل إسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف الانتهاكات وملاحقة المتورطين في جريمة شاتيلا

LBCI
أخبار لبنان
09:25

رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس

LBCI
أخبار لبنان
06:41

برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية

LBCI
رياضة
10:42

الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي

LBCI
أمن وقضاء
03:43

وزير الداخلية: جريمة بشعة ارتكبها العدو الإسرائيلي بحق موظف بلدية بليدا... وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
