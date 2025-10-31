دوري "أن بي ايه": ثاندر وسبيرز يتابعان عروضهما المثالية

واصل أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب وسان أنتونيو سبيرز بدايتهما المثالية بعد فوز الأول على واشنطن ويزاردز 127-108 والثاني على ميامي هيت 107-101 الخميس ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.



في المباراة الأولى، سجّل غلجيوس-ألكسندر 31 نقطة مع ثلاث متابعات وسبع تمريرات حاسمة قبل ان يبقى على دكة البدلاء في الربع الأخير، حيث ساهم في تحقيق ثاندر فوزه السادس تواليا.



وبعد يومين من عودته بالنتيجة للتغلب على ساكرامنتو كينغز، بسط ثاندر هيمنته من البداية هذه المرة، متفوقا 59-49 مع استراحة الشوطين، ولم يفقد تقدمه مذاك الحين.



وأضاف أيزياه جو وأجاي ميتشل 20 نقطة لكل منهما بعد دخولهما من دكة البدلاء لمصلحة أوكلاهوما الذي استغل 23 كرة ضائعة لواشنطن لتسجيل 26 نقطة.



وغاب عن ثاندر مرة أخرى شيت هولمغرين وجايلن ويليامس، كما تلقى ضربة موجعة هذا الشهر بعد الإعلان عن خضوع اللاعب الشاب الصربي نيكولا توبيتش، البالغ من العمر 20 عاما، للعلاج من سرطان الخصية.



إلا أن الظهور الأول لجو هذا الموسم بعد غيابه عن المباريات الخمس الاولى بسبب إصابة في الركبة، شكّل دفعة إيجابية وحيوية لبطل الدوري داخل الملعب. (...)

وكالة فرانس برس



