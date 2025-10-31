الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
في حصة تدريبية مفتوحة للجمهور... برشلونة يعود إلى ملعب "كامب نو" قريبا
2025-10-31 | 10:00
شارك
0
min
في حصة تدريبية مفتوحة للجمهور... برشلونة يعود إلى ملعب "كامب نو" قريبا
سيعود برشلونة إلى ملعبه "كامب نو" بعد أكثر من عامين من بدء أعمال التجديد، وذلك في السابع من تشرين الثاني لخوض حصة تدريبية مفتوحة للجمهور، وفقا لما أعلن الجمعة صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم.
وأفاد النادي الكاتالوني في بيان "سيعود الفريق الاول للرجال لكرة قدم في نادي برشلونة رسميا إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو الجمعة في السابع من تشرين الثاني، لخوض حصة تدريبية مفتوحة أمام جماهير بلاوغرانا".
وستكون هذه المبادرة بمثابة "اختبار عملي" لبطل إسبانيا الحالي قبل إعادة الافتتاح الجزئي، الذي تأجل عدة مرات، بحلول نهاية عام 2025.
وحدد عملاق كاتالونيا رسوم الدخول بـ 5 يورو لحاملي التذاكر الموسمية و10 يورو لعامة الجمهور، وسيتم التبرع بجميع العائدات لمشروع "بولسيراس بلاغوغراناس" الخيري، الذي يدعم الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في المستشفيات.
ويُمثل التأخير المتراكم في أعمال التجديد خسارة مالية فادحة لبرشلونة، الذي يحتاج إلى إيرادات ملعبه لاستعادة استقراره، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
تدريبية
مفتوحة
للجمهور...
برشلونة
"كامب
نو"
قريبا
التالي
دوري "أن بي ايه": ثاندر وسبيرز يتابعان عروضهما المثالية
بطولة فرنسا: المغربي بلال نذير يستعيد وعيه بعد حادثة سقوط "مقلقة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-17
برلين تؤكد أن "الكرة في ملعب إيران" بعد المحادثات النووية مع القوى الأوروبية
آخر الأخبار
2025-09-17
برلين تؤكد أن "الكرة في ملعب إيران" بعد المحادثات النووية مع القوى الأوروبية
0
أخبار دولية
2025-10-25
وزير دفاع باكستان يحذر من "حرب مفتوحة" مع أفغانستان إن فشلت محادثات السلام
أخبار دولية
2025-10-25
وزير دفاع باكستان يحذر من "حرب مفتوحة" مع أفغانستان إن فشلت محادثات السلام
0
رياضة
2025-09-06
تركي آل الشيخ يعلن إقامة عدة نزالات ضمن التدريبات المفتوحة قبيل نزال كانيلو وكروفورد
رياضة
2025-09-06
تركي آل الشيخ يعلن إقامة عدة نزالات ضمن التدريبات المفتوحة قبيل نزال كانيلو وكروفورد
0
أخبار لبنان
2025-09-12
فريد البستاني: أموال المودعين يجب أن تعود كاملة ومشروع قانون لاسترجاع الودائع بالليرة قريبًا
أخبار لبنان
2025-09-12
فريد البستاني: أموال المودعين يجب أن تعود كاملة ومشروع قانون لاسترجاع الودائع بالليرة قريبًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
11:00
بطولة إنكلترا: سلوت يحثّ ليفربول على إظهر فعالية تهديفية أكبر
رياضة
11:00
بطولة إنكلترا: سلوت يحثّ ليفربول على إظهر فعالية تهديفية أكبر
0
رياضة
08:47
دوري "أن بي ايه": ثاندر وسبيرز يتابعان عروضهما المثالية
رياضة
08:47
دوري "أن بي ايه": ثاندر وسبيرز يتابعان عروضهما المثالية
0
رياضة
2025-10-30
بطولة فرنسا: المغربي بلال نذير يستعيد وعيه بعد حادثة سقوط "مقلقة"
رياضة
2025-10-30
بطولة فرنسا: المغربي بلال نذير يستعيد وعيه بعد حادثة سقوط "مقلقة"
0
رياضة
2025-10-30
دوري "أن بي ايه": يوكيتش يسطّر رابع "تريبل دابل" في مستهل الموسم
رياضة
2025-10-30
دوري "أن بي ايه": يوكيتش يسطّر رابع "تريبل دابل" في مستهل الموسم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:47
الوكالة الوطنية للإعلام: اشكال في بلدة الزرارية بين عائلتين أسفر عن إصابة شخصين نقلا على الفور إلى أحد المستشفيات
آخر الأخبار
08:47
الوكالة الوطنية للإعلام: اشكال في بلدة الزرارية بين عائلتين أسفر عن إصابة شخصين نقلا على الفور إلى أحد المستشفيات
0
أخبار لبنان
2025-10-30
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
2025-10-30
برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية
0
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
0
خبر عاجل
2025-10-28
حماس: نؤكد ألا علاقة للحركة بحادث إطلاق النار في رفح ونؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار
خبر عاجل
2025-10-28
حماس: نؤكد ألا علاقة للحركة بحادث إطلاق النار في رفح ونؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:45
وزير الدفاع الأميركي يلتقي بنظيريه الصيني والهندي في قمة لآسيان بماليزيا
أخبار دولية
08:45
وزير الدفاع الأميركي يلتقي بنظيريه الصيني والهندي في قمة لآسيان بماليزيا
0
أخبار لبنان
08:36
اعتصامات بدعوة من أهالي السجناء للمطالبة بالعفو العام الشامل
أخبار لبنان
08:36
اعتصامات بدعوة من أهالي السجناء للمطالبة بالعفو العام الشامل
0
أخبار لبنان
08:17
لجنة الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية تطالب في التثبيت
أخبار لبنان
08:17
لجنة الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية تطالب في التثبيت
0
أخبار لبنان
08:15
بلدة بليدا الحدودية شيّعت ابنها الشهيد
أخبار لبنان
08:15
بلدة بليدا الحدودية شيّعت ابنها الشهيد
0
أخبار لبنان
08:10
تجمّع بلديات الجنوب نفّذ وقفة احتجاجيّة في النبطية
أخبار لبنان
08:10
تجمّع بلديات الجنوب نفّذ وقفة احتجاجيّة في النبطية
0
أخبار لبنان
04:42
اطلاق مشروع المدرسة المواطنية في القصر الجمهوري... والسيدة عون: هذا المشروع جسر تواصل بين الدولة والشباب
أخبار لبنان
04:42
اطلاق مشروع المدرسة المواطنية في القصر الجمهوري... والسيدة عون: هذا المشروع جسر تواصل بين الدولة والشباب
0
أخبار لبنان
04:29
نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح
أخبار لبنان
04:29
نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح
0
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
2
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
3
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
4
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
5
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
6
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
7
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
8
أمن وقضاء
05:05
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
أمن وقضاء
05:05
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More