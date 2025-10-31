في حصة تدريبية مفتوحة للجمهور... برشلونة يعود إلى ملعب "كامب نو" قريبا

سيعود برشلونة إلى ملعبه "كامب نو" بعد أكثر من عامين من بدء أعمال التجديد، وذلك في السابع من تشرين الثاني لخوض حصة تدريبية مفتوحة للجمهور، وفقا لما أعلن الجمعة صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأفاد النادي الكاتالوني في بيان "سيعود الفريق الاول للرجال لكرة قدم في نادي برشلونة رسميا إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو الجمعة في السابع من تشرين الثاني، لخوض حصة تدريبية مفتوحة أمام جماهير بلاوغرانا".



وستكون هذه المبادرة بمثابة "اختبار عملي" لبطل إسبانيا الحالي قبل إعادة الافتتاح الجزئي، الذي تأجل عدة مرات، بحلول نهاية عام 2025.



وحدد عملاق كاتالونيا رسوم الدخول بـ 5 يورو لحاملي التذاكر الموسمية و10 يورو لعامة الجمهور، وسيتم التبرع بجميع العائدات لمشروع "بولسيراس بلاغوغراناس" الخيري، الذي يدعم الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في المستشفيات.



ويُمثل التأخير المتراكم في أعمال التجديد خسارة مالية فادحة لبرشلونة، الذي يحتاج إلى إيرادات ملعبه لاستعادة استقراره، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".