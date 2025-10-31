الأخبار
رياضة

في حصة تدريبية مفتوحة للجمهور... برشلونة يعود إلى ملعب "كامب نو" قريبا

2025-10-31 | 10:00
في حصة تدريبية مفتوحة للجمهور... برشلونة يعود إلى ملعب "كامب نو" قريبا

سيعود برشلونة إلى ملعبه "كامب نو" بعد أكثر من عامين من بدء أعمال التجديد، وذلك في السابع من تشرين الثاني لخوض حصة تدريبية مفتوحة للجمهور، وفقا لما أعلن الجمعة صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأفاد النادي الكاتالوني في بيان "سيعود الفريق الاول للرجال لكرة قدم في نادي برشلونة رسميا إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو الجمعة في السابع من تشرين الثاني، لخوض حصة تدريبية مفتوحة أمام جماهير بلاوغرانا".

وستكون هذه المبادرة بمثابة "اختبار عملي" لبطل إسبانيا الحالي قبل إعادة الافتتاح الجزئي، الذي تأجل عدة مرات، بحلول نهاية عام 2025.

وحدد عملاق كاتالونيا رسوم الدخول بـ 5 يورو لحاملي التذاكر الموسمية و10 يورو لعامة الجمهور، وسيتم التبرع بجميع العائدات لمشروع "بولسيراس بلاغوغراناس" الخيري، الذي يدعم الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في المستشفيات.

ويُمثل التأخير المتراكم في أعمال التجديد خسارة مالية فادحة لبرشلونة، الذي يحتاج إلى إيرادات ملعبه لاستعادة استقراره، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


دوري "أن بي ايه": ثاندر وسبيرز يتابعان عروضهما المثالية
بطولة فرنسا: المغربي بلال نذير يستعيد وعيه بعد حادثة سقوط "مقلقة"
LBCI
آخر الأخبار
2025-09-17

برلين تؤكد أن "الكرة في ملعب إيران" بعد المحادثات النووية مع القوى الأوروبية

LBCI
أخبار دولية
2025-10-25

وزير دفاع باكستان يحذر من "حرب مفتوحة" مع أفغانستان إن فشلت محادثات السلام

LBCI
رياضة
2025-09-06

تركي آل الشيخ يعلن إقامة عدة نزالات ضمن التدريبات المفتوحة قبيل نزال كانيلو وكروفورد

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-12

فريد البستاني: أموال المودعين يجب أن تعود كاملة ومشروع قانون لاسترجاع الودائع بالليرة قريبًا

LBCI
رياضة
11:00

بطولة إنكلترا: سلوت يحثّ ليفربول على إظهر فعالية تهديفية أكبر

LBCI
رياضة
08:47

دوري "أن بي ايه": ثاندر وسبيرز يتابعان عروضهما المثالية

LBCI
رياضة
2025-10-30

بطولة فرنسا: المغربي بلال نذير يستعيد وعيه بعد حادثة سقوط "مقلقة"

LBCI
رياضة
2025-10-30

دوري "أن بي ايه": يوكيتش يسطّر رابع "تريبل دابل" في مستهل الموسم

LBCI
آخر الأخبار
08:47

الوكالة الوطنية للإعلام: اشكال في بلدة الزرارية بين عائلتين أسفر عن إصابة شخصين نقلا على الفور إلى أحد المستشفيات

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

برّي: ما حصل عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة وااللحظة الراهنة تستدعي الوحدة ودعم فخامة رئيس الجمهورية

LBCI
اقتصاد
12:15

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول

LBCI
خبر عاجل
2025-10-28

حماس: نؤكد ألا علاقة للحركة بحادث إطلاق النار في رفح ونؤكد التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
08:45

وزير الدفاع الأميركي يلتقي بنظيريه الصيني والهندي في قمة لآسيان بماليزيا

LBCI
أخبار لبنان
08:36

اعتصامات بدعوة من أهالي السجناء للمطالبة بالعفو العام الشامل

LBCI
أخبار لبنان
08:17

لجنة الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية تطالب في التثبيت

LBCI
أخبار لبنان
08:15

بلدة بليدا الحدودية شيّعت ابنها الشهيد

LBCI
أخبار لبنان
08:10

تجمّع بلديات الجنوب نفّذ وقفة احتجاجيّة في النبطية

LBCI
أخبار لبنان
04:42

اطلاق مشروع المدرسة المواطنية في القصر الجمهوري... والسيدة عون: هذا المشروع جسر تواصل بين الدولة والشباب

LBCI
أخبار لبنان
04:29

نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
17:07

الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:02

هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ

LBCI
اقتصاد
12:15

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول

LBCI
اقتصاد
03:56

ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد

LBCI
أمن وقضاء
03:35

استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!

LBCI
حال الطقس
02:50

ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

LBCI
أخبار لبنان
05:39

لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق

LBCI
أخبار لبنان
17:07

الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
08:06

أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين

LBCI
أمن وقضاء
05:05

انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب

