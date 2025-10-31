بطولة إنكلترا: سلوت يحثّ ليفربول على إظهار فعالية تهديفية أكبر

حثّ الهولندي ارنه سلوت مدرب ليفربول حامل اللقب، لاعبيه على إظهار واقعية أكبر لتفادي تلقي هزائم في مباريات يسيطرون عليها، عشية مواجهة أستون فيلا السبت ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.



ومُني ليفربول بست هزائم في آخر سبع مباريات في مختلف المسابقات، منها 4 تواليا في "بريميرليغ"، ليتراجع الى المركز السابع برصيد 15 نقطة.



وتعرض سلوت لانتقادات لاذعة منذ هزيمة ليفربول أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في كأس الرابطة الأربعاء، وهي المباراة التي أجرى فيها تعديلات واسعة على تشكيلته.



ويعيش سلوت فعليا أزمته الفنية الأولى منذ توليه قيادة الـ "ريدز" خلفا للمدرب المحبوب لدى جماهير أنفيلد، الألماني يورغن كلوب، في صيف عام 2024.



وفي حال الخسارة أمام أستون فيلا صاحب المركز الثامن مباشرة خلف ليفربول بفارق الأهداف فقط، قد يجد بطل إنكلترا نفسه على بُعد عشر نقاط عن المتصدر أرسنال بعد مرور 10 مراحل فقط من عمر الدوري.

