رياضة
مبابي يتسلم الحذاء الذهبي الأوروبي... وهذا ما تمناه
2025-10-31 | 14:00
2
min
مبابي يتسلم الحذاء الذهبي الأوروبي... وهذا ما تمناه
تسلّم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية في الموسم الماضي وذلك للمرة الاولى في مسيرته، متمنيا أن يتمكن من الفوز بالجائزة العام المقبل.
وفي التفاصيل، قال مبابي، هداف "الليغا" في الموسم الماضي برصيد 31 هدفا في 34 مباراة "إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أستلم الحذاء الذهبي. إنها لحظة مهمة بالنسبة لي، لأنها المرة الأولى التي أفوز فيها بهذه الجائزة، وهذا يعني الكثير لي كمهاجم".
وشكر مهاجم منتخب فرنسا زملاءه في الفريق على تمكينه من تقديم "أفضل نسخة" من نفسه، آملا في الفوز بهذا النوع من الجوائز "لسنوات عديدة قادمة"، بدءا من العام المقبل.
وبعدما حقق أفضل بداية في مسيرته هذا الموسم من ناحية الأرقام حيث سجل 16 هدفا، منها 11 هدفا في "الليغا"، في 13 مباراة ضمن مختلف المسابقات، قال مبابي إنه "سيكون سعيدا" في حال تمكن من مساعدة "ريال مدريد على الفوز" بجميع الألقاب الممكنة هذا الموسم.
وتابع متوجها إلى زملائه "لدينا مجموعة رائعة، وآمل في أن نفوز بالعديد من الألقاب هذا العام، لأن أهمها الألقاب الجماعية. وأعتقد أنه مع كل من أراه هنا، يمكننا الفوز بالعديد منها".
وهنّأ رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريس مهاجم الفريق البالغ 26 عاما على احرازه الجائزة، مؤكدا أنه "يجسد تماما قيم" ريال مدريد،وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
آخر الأخبار
رياضة
يتسلم
الحذاء
الذهبي
الأوروبي...
تمناه
دوري "أن بي ايه": ثاندر وسبيرز يتابعان عروضهما المثالية
بطولة فرنسا: المغربي بلال نذير يستعيد وعيه بعد حادثة سقوط "مقلقة"
مقالات ذات صلة
رياضة
2025-10-19
ميسي يسجل "هاتريك"... ويقترب من جائزة الحذاء الذهبي
رياضة
2025-10-19
ميسي يسجل "هاتريك"... ويقترب من جائزة الحذاء الذهبي
0
رياضة
2025-09-12
مانشستر يونايتد أمام قضية غريبة: فقدان الأحذية الرياضية
رياضة
2025-09-12
مانشستر يونايتد أمام قضية غريبة: فقدان الأحذية الرياضية
0
أخبار دولية
2025-10-28
ترامب وتاكايشي يعدان بـ"عصر ذهبي جديد" للعلاقات اليابانية-الأميركية
أخبار دولية
2025-10-28
ترامب وتاكايشي يعدان بـ"عصر ذهبي جديد" للعلاقات اليابانية-الأميركية
0
موضة وجمال
2025-10-22
كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلادها الـ45 في إطلالة ذهبية لامعة (صورة)
موضة وجمال
2025-10-22
كيم كارداشيان تحتفل بعيد ميلادها الـ45 في إطلالة ذهبية لامعة (صورة)
رياضة
11:00
بطولة إنكلترا: سلوت يحثّ ليفربول على إظهار فعالية تهديفية أكبر
رياضة
11:00
بطولة إنكلترا: سلوت يحثّ ليفربول على إظهار فعالية تهديفية أكبر
0
رياضة
10:00
في حصة تدريبية مفتوحة للجمهور... برشلونة يعود إلى ملعب "كامب نو" قريبا
رياضة
10:00
في حصة تدريبية مفتوحة للجمهور... برشلونة يعود إلى ملعب "كامب نو" قريبا
0
رياضة
08:47
دوري "أن بي ايه": ثاندر وسبيرز يتابعان عروضهما المثالية
رياضة
08:47
دوري "أن بي ايه": ثاندر وسبيرز يتابعان عروضهما المثالية
0
رياضة
2025-10-30
بطولة فرنسا: المغربي بلال نذير يستعيد وعيه بعد حادثة سقوط "مقلقة"
رياضة
2025-10-30
بطولة فرنسا: المغربي بلال نذير يستعيد وعيه بعد حادثة سقوط "مقلقة"
فنّ
2025-10-23
إيقاع غربي ولهجة شرقيّة.. الشامي يطرح أغنية "كيفو"! (فيديو)
فنّ
2025-10-23
إيقاع غربي ولهجة شرقيّة.. الشامي يطرح أغنية "كيفو"! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-10-11
يديعوت أحرونوت: بدء نقل الأسرى الأمنيين من 5 سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة
آخر الأخبار
2025-10-11
يديعوت أحرونوت: بدء نقل الأسرى الأمنيين من 5 سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة
0
أخبار لبنان
2025-09-06
فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة خطة الجيش
أخبار لبنان
2025-09-06
فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة خطة الجيش
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-26
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-26
مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق
0
أخبار لبنان
14:43
رئيس بلدية الجديدة يهنئ الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للعام 2024 على تمثيلها الوطن
أخبار لبنان
14:43
رئيس بلدية الجديدة يهنئ الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للعام 2024 على تمثيلها الوطن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
الموسيقى والإبداع اللبناني على مسرح مسابقة ملكة جمال الكون
تقارير نشرة الاخبار
14:42
الموسيقى والإبداع اللبناني على مسرح مسابقة ملكة جمال الكون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
ادانة طبيب بالادلاء بافادة كاذبة وانتصار جديد لصوفي مشلب
تقارير نشرة الاخبار
14:40
ادانة طبيب بالادلاء بافادة كاذبة وانتصار جديد لصوفي مشلب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي
تقارير نشرة الاخبار
14:25
"المدرسة المواطنية": مبادرة من بعبدا لبناء جيل يضع الانتماء الوطني قبل الطائفي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق
تقارير نشرة الاخبار
14:24
بلدية بيروت: مدفوعات ومواقف سيارات وتلزيمات قيد التحقيق
0
أخبار لبنان
14:21
الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات
أخبار لبنان
14:21
الاغتراب اللبناني يواصل جهوده لتشجيع أبناء الجاليات على التسجيل للانتخابات
0
أخبار لبنان
14:16
جلسة حكومية حاسمة الخميس في قانون الإنتخابات
أخبار لبنان
14:16
جلسة حكومية حاسمة الخميس في قانون الإنتخابات
0
أخبار لبنان
14:08
تل أبيب تكثّف تهديداتها: اجتماع أمني ليلي بحث مواجهة حزب الله وتطبيق خطة نزع سلاحه جنوب الليطاني
أخبار لبنان
14:08
تل أبيب تكثّف تهديداتها: اجتماع أمني ليلي بحث مواجهة حزب الله وتطبيق خطة نزع سلاحه جنوب الليطاني
الأكثر قراءة
1
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
2
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
3
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
4
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
5
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
6
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
7
أمن وقضاء
05:05
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
أمن وقضاء
05:05
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
8
أخبار لبنان
07:00
الرئيس عون إستقبل وزير خارجية ألمانيا: لبنان مستعد للمفاوضات من أجل انهاء الاحتلال ولكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد
أخبار لبنان
07:00
الرئيس عون إستقبل وزير خارجية ألمانيا: لبنان مستعد للمفاوضات من أجل انهاء الاحتلال ولكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد
