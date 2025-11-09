الأخبار
رياضة

دوري "أن بي ايه": فوكس يعود بقوة مع سبيرز وهوكس يُسقط ليكرز

2025-11-09 | 06:11
دوري "أن بي ايه": فوكس يعود بقوة مع سبيرز وهوكس يُسقط ليكرز

حقّق ديأيرون فوكس عودة مظفرة الى دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بعد ان سجّل 24 نقطة ليقود سان أنتونيو سبيرز للفوز على نيو اورليانز بيليكانز 126-119 السبت، في حين وصلت سلسلة انتصارات لوس انجلوس ليكرز الخمسة تواليا الى نهاية بخسارته أمام اتلانتا هوكس 102-122.

ونجح فوكس الذي شارك في مباراة "كل النجوم" الموسم الماضي والغائب عن بداية الموسم بسبب إصابة في العضلة الخلفية للركبة، في تسجيل 24 نقطة من بين ثمانية لاعبين في صفوف سبيرز تجاوزوا عتبة العشر نقاط.

كذلك، أضاف لاعب الإرتكاز الفرنسي فيكتوريا ويمبانياما 18 نقطة مع 18 متابعة، في حين تألق تراي مورفي من جانب بيليكانز مع 41 نقطة.

وتقدم سبيرز طوال فترات المباراة بمواجهة فريق بيليكانز الذي افتقد لخدمات نجمه زايون ويليامسون.

وأضاع فوكس محاولتين فقط في الربع الاول، قبل أن ينفجر تألقا بتسجيله ست تسديدات بالعلامة الكاملة في الربع الثاني لينهي النصف الأول بـ 15 نقطة في وقت كان سبيرز متقدما 66-58.

وقلّص بيليكانز الفارق الذي بلغ 14 نقطة إلى ثلاث نقاط في الدقيقة الأخيرة قبل أن يسجل فوكس ثنائية. وأضاف اللاعب نفسه رميتين حرتين في الهجمة التالية لسان أنتونيو ليؤكد فوز فريقه.

من ناحية أخرى، عاد ليكرز من أتلانتا خالي الوفاض لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند خمس مباريات.

وجاءت خسارة ليكرز رغم مواصلة السلوفيني لوكا دونتشيتش عروضه القوية حيث سجّل 22 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، إلا أنه ارتكب خمس من أصل 20 كرة ضائعة لليكرز والتي أسهمت في تسجيل هوكس 36 نقطة. (...)
 
وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


