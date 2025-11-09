الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
دوري "أن بي ايه": فوكس يعود بقوة مع سبيرز وهوكس يُسقط ليكرز
2025-11-09 | 06:11
شارك
2
min
دوري "أن بي ايه": فوكس يعود بقوة مع سبيرز وهوكس يُسقط ليكرز
حقّق ديأيرون فوكس عودة مظفرة الى دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بعد ان سجّل 24 نقطة ليقود سان أنتونيو سبيرز للفوز على نيو اورليانز بيليكانز 126-119 السبت، في حين وصلت سلسلة انتصارات لوس انجلوس ليكرز الخمسة تواليا الى نهاية بخسارته أمام اتلانتا هوكس 102-122.
ونجح فوكس الذي شارك في مباراة "كل النجوم" الموسم الماضي والغائب عن بداية الموسم بسبب إصابة في العضلة الخلفية للركبة، في تسجيل 24 نقطة من بين ثمانية لاعبين في صفوف سبيرز تجاوزوا عتبة العشر نقاط.
كذلك، أضاف لاعب الإرتكاز الفرنسي فيكتوريا ويمبانياما 18 نقطة مع 18 متابعة، في حين تألق تراي مورفي من جانب بيليكانز مع 41 نقطة.
وتقدم سبيرز طوال فترات المباراة بمواجهة فريق بيليكانز الذي افتقد لخدمات نجمه زايون ويليامسون.
وأضاع فوكس محاولتين فقط في الربع الاول، قبل أن ينفجر تألقا بتسجيله ست تسديدات بالعلامة الكاملة في الربع الثاني لينهي النصف الأول بـ 15 نقطة في وقت كان سبيرز متقدما 66-58.
وقلّص بيليكانز الفارق الذي بلغ 14 نقطة إلى ثلاث نقاط في الدقيقة الأخيرة قبل أن يسجل فوكس ثنائية. وأضاف اللاعب نفسه رميتين حرتين في الهجمة التالية لسان أنتونيو ليؤكد فوز فريقه.
من ناحية أخرى، عاد ليكرز من أتلانتا خالي الوفاض لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند خمس مباريات.
وجاءت خسارة ليكرز رغم مواصلة السلوفيني لوكا دونتشيتش عروضه القوية حيث سجّل 22 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، إلا أنه ارتكب خمس من أصل 20 كرة ضائعة لليكرز والتي أسهمت في تسجيل هوكس 36 نقطة. (...)
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
"أن
ايه":
سبيرز
وهوكس
يُسقط
ليكرز
التالي
ثنائية ميسي تقود ميامي الى الدور الثاني
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-10-27
دوري أن بي ايه: سبيرز يكرم مدربه الاسطوري بوبوفيتش ويواصل انطلاقته المثالية
رياضة
2025-10-27
دوري أن بي ايه: سبيرز يكرم مدربه الاسطوري بوبوفيتش ويواصل انطلاقته المثالية
0
رياضة
2025-10-30
دوري "أن بي ايه": يوكيتش يسطّر رابع "تريبل دابل" في مستهل الموسم
رياضة
2025-10-30
دوري "أن بي ايه": يوكيتش يسطّر رابع "تريبل دابل" في مستهل الموسم
0
رياضة
2025-10-31
دوري "أن بي ايه": ثاندر وسبيرز يتابعان عروضهما المثالية
رياضة
2025-10-31
دوري "أن بي ايه": ثاندر وسبيرز يتابعان عروضهما المثالية
0
رياضة
2025-11-04
أن بي ايه: يانيس يسقط إنديانا في الرمق الأخير
رياضة
2025-11-04
أن بي ايه: يانيس يسقط إنديانا في الرمق الأخير
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
07:00
ثنائية ميسي تقود ميامي الى الدور الثاني
رياضة
07:00
ثنائية ميسي تقود ميامي الى الدور الثاني
0
رياضة
2025-11-06
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
رياضة
2025-11-06
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
0
رياضة
2025-11-06
ريال مدريد يخسر لاعب الوسط الفرنسي تشواميني... ما السبب؟
رياضة
2025-11-06
ريال مدريد يخسر لاعب الوسط الفرنسي تشواميني... ما السبب؟
0
رياضة
2025-11-05
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية
رياضة
2025-11-05
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يعيد إحياء سباقات الـAquathlon إلى رزنامة بطولاته السنوية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:37
إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014
أخبار دولية
08:37
إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014
0
أخبار دولية
07:09
مصدران لرويترز: الرياض أوضحت لواشنطن أنها لن تنضم إلى اتفاقيات ابراهام إلا بوضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية
أخبار دولية
07:09
مصدران لرويترز: الرياض أوضحت لواشنطن أنها لن تنضم إلى اتفاقيات ابراهام إلا بوضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
0
أخبار لبنان
05:51
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
أخبار لبنان
05:51
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
تقارير نشرة الاخبار
07:50
العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت
0
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
أخبار دولية
07:07
أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل
0
أخبار دولية
06:57
عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
06:57
عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة
0
أخبار لبنان
06:27
حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
أخبار لبنان
06:27
حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى
0
أخبار لبنان
05:51
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
أخبار لبنان
05:51
علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي
0
أخبار لبنان
05:03
الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة
أخبار لبنان
05:03
الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة
0
آخر الأخبار
14:58
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
آخر الأخبار
14:58
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم
تقارير نشرة الاخبار
14:29
حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم
0
أخبار لبنان
14:22
وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية
أخبار لبنان
14:22
وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
04:07
إليكم حال الطقس في لبنان...
2
أمن وقضاء
13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
أمن وقضاء
13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
3
أمن وقضاء
12:33
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
أمن وقضاء
12:33
في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات
4
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة
5
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
أخبار لبنان
01:08
بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه
6
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
أخبار لبنان
02:35
كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام
7
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته
8
أمن وقضاء
11:10
أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت
أمن وقضاء
11:10
أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More