رياضة

ثنائية ميسي تقود ميامي الى الدور الثاني

2025-11-09 | 07:00
2min
ثنائية ميسي تقود ميامي الى الدور الثاني

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيله ثنائية لفريقه انتر ميامي لاكتساح ناشفيل 4-0 السبت في ثالث مباريات سلسلة الدور الإقصائي الاول للدوري الأميركي لكرة القدم والتأهل الى الدور الثاني.

وافتتح نجم برشلونة الاسباني السابق التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل ان يمرر كرتين حاسمتين لمواطنه تاديو أليندي الذي سجّل الهدفين الآخرين (73 و76).

وقال مدرب ميامي، الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو "أريد أن أهنئ ليو على المباراة التي لعبها. كان هو أول من وجّهنا في الضغط العالي. رؤية ليو يضغط بهذا الشكل في عمر الثامنة والثلاثين أمرٌ مذهل".

وحسم انتر ميامي سلسلة مبارياته الثلاث ضمن الدور الأول للمنطقة الشرقية 2-1، ليضرب موعدا مع سينسيناتي بسلسلة أخرى من ثلاث مباريات بعد فوز الاخير على كولومبوس 2-1.

ونجح ميسي في مساعدة فريقه على إنهاء عقدته مع الدور الاول من المراحل الإقصائية بعد ان خرج منه مرتين في السنوات الأخيرة، حيث خسر امام اتلانتا العام الماضي وأمام نيويورك سيتي في 2022.

وعن المواجهة المقبلة أمام سينسيناتي، قال ماسشيرانو "ستكون مواجهة صعبة جدا في الدور نصف النهائي من المنطقة".

من ناحية اخرى، حسم مينيسوتا تأهله إلى الدور الثاني بفوزه على سياتل بركلات الترجيح 7-6 بعد ان انتهت المباراة بوقتها الأصلي 3-3.

وكذلك، تأهل نيويورك سيتي بفوزه في المباراة الإقصائية الثالثة على تشارلوت 3-1.
 
وكالة فرانس برس
 
 
وكالة فرانس برس


رياضة

ميامي

الدور

الثاني

دوري "أن بي ايه": فوكس يعود بقوة مع سبيرز وهوكس يُسقط ليكرز
LBCI السابق

