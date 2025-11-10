بعد زيارته المفاجئة إلى "كامب نو"... هل يعود ميسي إلى ناديه السابق؟

عبّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، عن حنينه الكبير إلى ناديه السابق برشلونة بعد زيارة مفاجئة وسريّة إلى ملعبه الجديد "كامب نو"، مؤكداً رغبته في العودة إلى كاتالونيا يوماً ما.

وفي منشور مؤثر عبر حسابه على إنستغرام أرفقه بصور ومقطع فيديو، كتب ميسي: "عدت الليلة الماضية إلى مكان أفتقده كثيراً. المكان الذي عشت فيه أسعد لحظات حياتي، وجعلتموني فيه أشعر مراراً أنني أسعد رجل في العالم."

وأضاف المهاجم البالغ 38 عاما والذي قاد إنتر ميامي إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية بتسجيله هدفين من رباعية الفوز على ناشفيل 4-0 في المباراة الثالثة السبت "آمل في أن أتمكن من العودة يوما ما، وليس فقط لأقول وداعا كلاعب، كما لم أتمكن أبدا من القيام بذلك".

وعلى الرغم من رغبته المعلنة في البقاء في برشلونة، غادر الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات ناديه الأبدي في آب 2021 في نهاية عقده، على خلفية عدم قدرة النادي الكاتالوني على دفع راتبه البالغ 60 مليون يورو في الموسم الواحد، إلى باريس سان جرمان الفرنسي الذي دافع عن ألوانه حتى عام 2023.

وتأتي رسالة بطل مونديال قطر 2022 مع الأرجنتين بعد ثلاثة أيام من التدريب المفتوح أمام جماهير النادي الكاتالوني في ملعب "كامب نو" الذي تأخر موعد افتتاحه مرات عدة منذ اطلاق مشروع تجديده في حزيران 2023.

وكالة فرانس برس