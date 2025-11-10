الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بعد زيارته المفاجئة إلى "كامب نو"... هل يعود ميسي إلى ناديه السابق؟

2025-11-10 | 11:50
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد زيارته المفاجئة إلى "كامب نو"... هل يعود ميسي إلى ناديه السابق؟

عبّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، عن حنينه الكبير إلى ناديه السابق برشلونة بعد زيارة مفاجئة وسريّة إلى ملعبه الجديد "كامب نو"، مؤكداً رغبته في العودة إلى كاتالونيا يوماً ما.

وفي منشور مؤثر عبر حسابه على إنستغرام أرفقه بصور ومقطع فيديو، كتب ميسي: "عدت الليلة الماضية إلى مكان أفتقده كثيراً. المكان الذي عشت فيه أسعد لحظات حياتي، وجعلتموني فيه أشعر مراراً أنني أسعد رجل في العالم."

وأضاف المهاجم البالغ 38 عاما والذي قاد إنتر ميامي إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية بتسجيله هدفين من رباعية الفوز على ناشفيل 4-0 في المباراة الثالثة السبت "آمل في أن أتمكن من العودة يوما ما، وليس فقط لأقول وداعا كلاعب، كما لم أتمكن أبدا من القيام بذلك".

وعلى الرغم من رغبته المعلنة في البقاء في برشلونة، غادر الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات ناديه الأبدي في آب 2021 في نهاية عقده، على خلفية عدم قدرة النادي الكاتالوني على دفع راتبه البالغ 60 مليون يورو في الموسم الواحد، إلى باريس سان جرمان الفرنسي الذي دافع عن ألوانه حتى عام 2023.

وتأتي رسالة بطل مونديال قطر 2022 مع الأرجنتين بعد ثلاثة أيام من التدريب المفتوح أمام جماهير النادي الكاتالوني في ملعب "كامب نو" الذي تأخر موعد افتتاحه مرات عدة منذ اطلاق مشروع تجديده في حزيران 2023.

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

النجم

الأرجنتيني

ليونيل ميسي

لاعب

إنتر ميامي

حنين

نادي سابق

برشلونة

زيارة

مفاجئة

كامب نو

العودة

كاتالونيا.

ثنائية ميسي تقود ميامي الى الدور الثاني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-10-31

في حصة تدريبية مفتوحة للجمهور... برشلونة يعود إلى ملعب "كامب نو" قريبا

LBCI
رياضة
2025-10-19

ميسي يسجل "هاتريك"... ويقترب من جائزة الحذاء الذهبي

LBCI
رياضة
2025-11-09

ثنائية ميسي تقود ميامي الى الدور الثاني

LBCI
رياضة
2025-09-14

ميسي يهدر ركلة جزاء في خسارة إنتر ميامي ومولر يتألق بثلاثية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-11-09

ثنائية ميسي تقود ميامي الى الدور الثاني

LBCI
رياضة
2025-11-09

دوري "أن بي ايه": فوكس يعود بقوة مع سبيرز وهوكس يُسقط ليكرز

LBCI
رياضة
2025-11-06

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

LBCI
رياضة
2025-11-06

ريال مدريد يخسر لاعب الوسط الفرنسي تشواميني... ما السبب؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-11-06

أنجبت من صديق ابنتها البالغ 14 سنة... قصة صادمة وهذه تفاصيلها

LBCI
آخر الأخبار
14:45

الدويهي لـ"عشرين_ 30": مأخذي على الحكومة ورئيس الجمهورية هي ارضاء الرئيس بري ببعض الامور وهذا الامر يجب أن يتوقف وسلوك بري السياسي انقلاب على الدولة والدستور والقانون

LBCI
منوعات
2025-11-06

في مشهد مرعب... أفعى بطول 6 أمتار تلتف حول عنق دليل سياحي وتسحبه تحت الماء وهذا مصيره (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-11-07

"صديق العائلة قتل والدينا ثم أخذنا لتناول الطعام"... إليكم تفاصيل القصة الصادمة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تحضيرات بيروت ماراتون لسباق السيدات مستمرة بالتعاون مع بلدية جونيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

منصة "روبلوكس": محور تحذيراتٍ عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الوفد الأميركيّ يطالب بإقفال القرض الحسن وتشديد التدابير في المطار والمرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

القضاء جزء من قالب الحلوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ترتيب العلاقة بين دمشق وتل أبيب تفاصيل مباحثات ترامب الشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مع اقتراب الزيارة البابوية... الطرقات تدخل سباق التأهيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:03

الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
منوعات
05:29

"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-11-2025

LBCI
خبر عاجل
23:41

استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند

LBCI
خبر عاجل
02:50

سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
07:24

مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله

LBCI
أخبار دولية
05:34

مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع

LBCI
أخبار لبنان
16:32

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More