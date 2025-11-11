الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بعد إصابته في الفك... مهاجم توتنهام الإنكليزي يتجنب الخضوع لعملية جراحية

2025-11-11 | 13:31
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد إصابته في الفك... مهاجم توتنهام الإنكليزي يتجنب الخضوع لعملية جراحية

سيتجنّب الفرنسي راندال كولو مواني، مهاجم نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم الذي أصيب في الفك السبت، الخضوع لعملية جراحية.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد تعرّض كولو مواني (26 عاما) الذي يشغل مركز الجناح أو المهاجم الصريح، لكسر في الفك خلال اصطدام مع المدافع هاري ماغواير في مواجهة مانشستر يونايتد ضمن الدوري الإنكليزي السبت، حيث استُبدل بين الشوطين في المباراة التي انتهت 2-2.

واضطر وصيف كأس العالم 2022، الّذي شارك في 31 مباراة دولية و9 أهداف، إلى الانسحاب من معسكر المنتخب الفرنسي لمباراتيه الأخيرتين في تصفيات مونديال 2026.

وكان احتمال الخضوع لجراحة الذي أُثير في البداية، قد يحرمه من المنافسة لأشهر عدة.

وأكّدت مصادر أن العملية لن تكون ضرورية، مؤكّدة بذلك ما ورد في تقارير إعلامية، لكن من دون تحديد مدة غيابه بدقّة.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري قبل التوقف الدولي وستكون أمامه استحقاقات صعبة، إذ سيزور غريمه اللندني أرسنال المتصدر في 23 من الشهر الحالي، قبل لقاء باريس سان جرمان بطل أوروبا بعد ذلك بثلاثة أيام في فرنسا ضمن دوري الأبطال.

وتُعد إصابته الجديدة ضربة قوية إضافية للمدرب الدنماركي توماس فرانك الذي يعاني أصلا من غيابات عديدة في الخط الهجومي في ظل إصابة دومينيك سولانكي، جيمس ماديسون، السويدي ديان كولوشيفسكي والغاني محمد قدوس.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

راندال كولو مواني

مهاجم

نادي

توتنهام الإنكليزي

كرة القدم

إصابة

الفك

عملية جراحية.

LBCI التالي
"حتما"... رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له
بعد زيارته المفاجئة إلى "كامب نو"... هل يعود ميسي إلى ناديه السابق؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-11-04

بعد خضوعه لعملية جراحية... المغربي سنادي قد يبتعد عن كأس أمم إفريقيا

LBCI
رياضة
2025-09-25

تركي آل الشيخ ينفي نيته شراء نادي بريستول الإنكليزي

LBCI
رياضة
2025-09-02

الدوري الإنكليزي يتصدر المشهد بإنفاق تاريخي

LBCI
فنّ
2025-10-21

عامر زيان يخضع لعملية جراحية دقيقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:30

"حتما"... رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له

LBCI
رياضة
2025-11-10

بعد زيارته المفاجئة إلى "كامب نو"... هل يعود ميسي إلى ناديه السابق؟

LBCI
رياضة
2025-11-09

ثنائية ميسي تقود ميامي الى الدور الثاني

LBCI
رياضة
2025-11-09

دوري "أن بي ايه": فوكس يعود بقوة مع سبيرز وهوكس يُسقط ليكرز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
فنّ
07:51

بعد خسارتها 10 كلغ في شهر... انهيار فنانة شهيرة على المسرح وهذا وضعها الحالي (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:05

إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر يستقيل من منصبه

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:50

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:18

إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
13:12

تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً

LBCI
أمن وقضاء
13:09

من بكاسين إلى عكار: غابات لبنان تحت النار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
أمن وقضاء
06:32

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
أخبار لبنان
11:57

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أخبار لبنان
01:01

مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران

LBCI
أمن وقضاء
08:16

كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More