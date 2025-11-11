بعد إصابته في الفك... مهاجم توتنهام الإنكليزي يتجنب الخضوع لعملية جراحية

سيتجنّب الفرنسي راندال كولو مواني، مهاجم نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم الذي أصيب في الفك السبت، الخضوع لعملية جراحية.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد تعرّض كولو مواني (26 عاما) الذي يشغل مركز الجناح أو المهاجم الصريح، لكسر في الفك خلال اصطدام مع المدافع هاري ماغواير في مواجهة مانشستر يونايتد ضمن الدوري الإنكليزي السبت، حيث استُبدل بين الشوطين في المباراة التي انتهت 2-2.

واضطر وصيف كأس العالم 2022، الّذي شارك في 31 مباراة دولية و9 أهداف، إلى الانسحاب من معسكر المنتخب الفرنسي لمباراتيه الأخيرتين في تصفيات مونديال 2026.

وكان احتمال الخضوع لجراحة الذي أُثير في البداية، قد يحرمه من المنافسة لأشهر عدة.

وأكّدت مصادر أن العملية لن تكون ضرورية، مؤكّدة بذلك ما ورد في تقارير إعلامية، لكن من دون تحديد مدة غيابه بدقّة.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري قبل التوقف الدولي وستكون أمامه استحقاقات صعبة، إذ سيزور غريمه اللندني أرسنال المتصدر في 23 من الشهر الحالي، قبل لقاء باريس سان جرمان بطل أوروبا بعد ذلك بثلاثة أيام في فرنسا ضمن دوري الأبطال.

وتُعد إصابته الجديدة ضربة قوية إضافية للمدرب الدنماركي توماس فرانك الذي يعاني أصلا من غيابات عديدة في الخط الهجومي في ظل إصابة دومينيك سولانكي، جيمس ماديسون، السويدي ديان كولوشيفسكي والغاني محمد قدوس.