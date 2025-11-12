أن بي ايه: مافريكس يقيل مديره العام هاريسون

أقال نادي دالاس مافريكس مديره العام ورئيس عمليات كرة السلة نيكو هاريسون عراب صفقة انتقال السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى لوس أنجلوس ليكرز مطلع العام الحالي في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).



وأعلن مالك النادي باتريك دومونت عن هذه الخطوة الثلاثاء بعد البداية السيئة لمافريكس الذي اكتفى بثلاثة انتصارات فقط ومُني بـ 8 هزائم، ملبيا رغبة الجماهير التي هتفت مرارا "اطردوا نيكو" في كل مباراة على أرضه.



وساهم النجم دونتشيتش المعشوق السابق لجماهير دالاس، في إنعاش ليكرز حيث نجح في تدوين اسمه في سجلات الدوري بعدما بات، إلى جانب الاسطورة ويلت تشامبرلين، الوحيد الذي سجل 40 نقطة على الأقل في المباريات الثلاث الاولى من الموسم.



وفي المقابل، عانى مافريكس من غياب كايري إرفينغ بسبب إصابة في الركبة، على الرغم من انتقال أنتوني ديفيس إلى صفوفه في صفقة التبادل، وضمه النجم الصاعد كوبر فلاغ في درافت العام الحالي.



وقال دومونت تعقيبا على اقالة هاريسون: "يعكس هذا القرار التزامنا المستمر ببناء فريق قادر على المنافسة على البطولات، فريق يقدم خدماته للاعبينا وشركائنا، والأهم من ذلك، لجماهيرنا".



وسارع مافريكس إلى تعيين نائب رئيس شؤون اللاعبين مايكل فينلي، ومساعد المدير العام مات ريكاردي، مديرين عامين مؤقتين للإشراف على عمليات كرة السلة، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".