رياضة
تصفيات مونديال 2026: نيجيريا بقيادة أوسيمهن تقابل الكونغو لمتابعة حلم التأهل
2025-11-15 | 03:45
شارك
2
min
تصفيات مونديال 2026: نيجيريا بقيادة أوسيمهن تقابل الكونغو لمتابعة حلم التأهل
بقيادة الهدّاف فيكتور أوسيمهن، تلعب نيجيريا مباراة فاصلة جديدة مع جمهورية الكونغو الديموقراطية الأحد في العاصمة المغربية الرباط، في نهائي الملحق الإفريقي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.
وسيلتحق المتأهل من الملحق الإفريقي بالملحق العالمي الذي تقام مبارياته في آذار 2026، والذي يضم 6 منتخبات، وهم بالإضافة إلى الإفريقي كل من الفائز من الملحق الآسيوي بين العراق والإمارات، وبوليفيا المتأهلة للملحق من أميركا الجنوبية وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانيا فضلا عن منتخبين يمثلان اتحاد أميركا الشمالية والكاريبي "كونكاكاف".
وفي المقابل، يودّع الخاسر فرصة اقتناص أحد المقاعد الـ48 في النسخة التاريخية من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وحصلت نيجيريا وجمهورية الكونغو الديموقراطية على فرصة ثانية للتأهل بعدما احتلتا صدارة ترتيب أفضل المنتخبات الوصيفة في المجموعات الإفريقية التسع.
وتأهلت نيجيريا إلى كأس العالم في ست مناسبات من ثماني محاولات منذ أول ظهور لها في 1994.
ولم يغب "النسور" عن نسختين متتاليتين من كأس العالم منذ مشاركتهم الأولى، وهم يسعون للتعويض بعد خسارتهم الملحق أمام غانا الذي حرمهم من التأهل إلى مونديال قطر قبل ثلاث سنوات.
وعلى عكس نيجيريا التي اعتادت المشاركة في كأس العالم، فإن الظهور الوحيد للكونغو الديموقراطية كان في 1974 تحت مسمى "زائير".
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
