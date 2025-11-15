الأخبار
رياضة
دوري أن بي ايه: كوري يواصل تألقه ويقود ووريرز إلى تجديد الفوز على سبيرز
2025-11-15 | 06:00
شارك
2
min
دوري أن بي ايه: كوري يواصل تألقه ويقود ووريرز إلى تجديد الفوز على سبيرز
قاد ستيفن كوري نجم غولدن ستايت ووريرز فريقه إلى فوز مثير جديد على مضيفه سان أنتونيو سبيرز بتسجيله 49 نقطة الجمعة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).
وهذه المباراة الثانية تواليا التي يتألق فيها كوري بهذا الشكل، بعد تسجيله 46 نقطة في فوز ووريرز الأول على سبيرز بقيادة العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما قبل ثلاثة أيام.
ونجح كوري في 16 من 26 محاولة من الملعب، وسجل تسع رميات ثلاثية، وأنهى اللقاء بنسبة مثالية من الرميات الحرة، في مباراة مثيرة في تكساس شهدت تبادلا للتقدم في 13 مناسبة.
وفي المقابل، سجل الشاب ويمبانياما 26 نقطة مع 12 متابعة، وأضاف دي أرون فوكس 24 نقطة و10 تمريرات حاسمة لصالح سبيرز الذين أنهوا الربع الثالث متقدمين 79-77، قبل أن يقلب كوري الأمور في الربع الأخير بإحراز 14 نقطة.
وكانت مباريات الجمعة جزءا من الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة الدوري خلال الموسم.
واستعاد لوس أنجلوس ليكرز توازنه بعد خسارته السابقة الثقيلة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر، وفاز على نيو أورلينز بيليكانز 118-104.
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تصفيات مونديال 2026: نيجيريا بقيادة أوسيمهن تقابل الكونغو لمتابعة حلم التأهل
السابق
