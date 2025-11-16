الأخبار
رياضة

أن بي ايه: دونتشيتش يقود ليكرز الى الفوز على باكس في عقر داره

2025-11-16 | 06:30
2min
أن بي ايه: دونتشيتش يقود ليكرز الى الفوز على باكس في عقر داره

قاد العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه لوس أنجلوس ليكرز الى مواصلة صحوته والفوز على مضيفه ميلووكي باكس 119-95 بتسجيله 41 نقطة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وفي المباراة الأولى على ملعب "فايسيرف فوروم" في ميلووكي وقبل العودة إلى كاليفورنيا حيث يأمل أن يبدأ نجمه "الملك" ليبرون جيمس موسمه أخيرًا، بعد أسبوع من المباريات خارج أرضه، حقق ليكرز فوزه الثاني تواليا والثالث في المباريات الخمس الأخيرة.

وبرز دونتشيتش بشكل لافت في المباراة فارضا نفسه أفضل مسجل بها برصيد 41 نقطة بينها خمس ثلاثيات من أصل 11 محاولة و18 رمية حرة من أصل 20، مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة.

وأضاف أوستن ريفز 25 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة و6 متابعات، وديأندري أيتون 20 نقطة و10 متابعات.

وضرب ليكرز بقوة في بداية المباراة وحسم الربع الأول في صالحه بفارق 12 نقطة (30-18)، ووسع الفارق الى 31 نقطة في نهاية الشوط الأول بعدما كسب الربع الثاني بفارق 19 نقطة (65-34)

وانتفض أصحاب الأرض في الربع الثالث وقلصوا الفارق الى 20 نقطة بعدما تفوقوا 38-27، لكن ليكز استعاد توازنه في الربع الأخير وكسبه بفارق أربع نقاط (27-23) منهيا المباراة بفارق 24 نقطة.

المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


