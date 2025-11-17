الأخبار
رياضة
بينهم محمد صلاح... إليكم المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025!
2025-11-17 | 02:33
شارك
2
min
بينهم محمد صلاح... إليكم المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025!
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الأحد الماضي، القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 وضمت المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمهن.
وساهم حكيمي في قيادة باريس سان جرمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الفرنسي، كما الفوز بألقاب الدوري والكأس والكأس السوبر محليا، واحتلال المركز الثاني في مونديال الأندية خلف تشلسي الإنكليزي.
وأصيب الظهير الدولي مع فريقه ويأمل أن يكون جاهزا لقيادة المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية بدءا من 21 كانون الأول، في سعي "أسود الأطلس" لتحقيق اللقب لأول مرة منذ عام 1976.
وبدوره، قاد صلاح المتوّج بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين، فريقه ليفربول إلى الفوز بلقب الدوري الإنكليزي للمرة العشرين في تاريخه، معادلا الرقم القياسي المسجّل باسم مانشستر يونايتد.
لكن ابن الـ33 عاما يمرّ بفترة متقلبة حاليا مع ليفربول، ولو أنه حصل في نهاية الموسم الماضي على جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله 29 هدفا، متقدما بستة أهداف على السويدي ألكسندر أيزاك، زميله الجديد المنتقل من نيوكاسل يونايتد.
أما أوسيمهن مهاجم غلطة سراي التركي، قدّم من جانبه مستويات رائعة محليا ودوليا، لكن بعض إنجازاته لن تُحتسب بسبب انتهاء المهلة المخصصة للتقييم في 15 تشرين الأول.
وبذلك لن تُحتسب ثلاثيته في مرمى أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا بأمستردام، ولا هدفيه في فوز نيجيريا على الغابون في ملحق تصفيات كأس العالم 2026 الخميس الماضي.
وسيقام حفل جوائز الأفضل للرجال والسيدات الأربعاء المقبل في العاصمة المغربية الرباط.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
صلاح...
إليكم
المرشحين
لجائزة
إفريقي
2025!
التالي
أن بي ايه... سبيرز يهزم كينغز بغياب ويمبانياما
أن بي ايه: دونتشيتش يقود ليكرز الى الفوز على باكس في عقر داره
السابق
