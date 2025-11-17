الأخبار
رياضة

أن بي ايه... سبيرز يهزم كينغز بغياب ويمبانياما

2025-11-17 | 04:00
2min
أن بي ايه... سبيرز يهزم كينغز بغياب ويمبانياما

فاز سان أنتونيو سبيرز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 123-110 رغم افتقاده لجهود نجمه العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما وتعرض ستيفون كاسل لإصابة، الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وغاب "ويمبي" عن المباراة الأولى له مع سبيرز هذا الموسم، جراء تعرضه لاصابة في ربلة ساقه اليسرى.

وتبلغ معدلات الفرنسي الفارع الطول هذا الموسم في المباراة الواحدة 26.2 نقطة و12.9 متابعة و4 تمريرات حاسمة و3.6 صدات.

ومُني سبيرز بضربة معنوية أخرى، عندما اضطر كاسل للجلوس على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني بسبب إصابة في وركه الأيسر، بعدما لعب 16 دقيقة فقط سجل خلالها 4 نقاط ومرر 5 كرات حاسمة.

ولعب ديأرون فوكس دورا بارزا في فوز أصحاب الأرض بتسجيله 28 نقطة، وهو أعلى رصيد له هذا الموسم، وأضاف 11 تمريرة حاسمة، فيما ساهم هاريسون بارنز بـ 20 نقطة وديفن فاسل بـ 16 نقطة و7 تمريرات حاسمة ولوك كورنيت بـ 13 نقطة و11 متابعة و3 صدات.

ورفع سبيرز رصيده إلى 9 انتصارات مقابل أربع هزائم، ليحتل المركز الخامس في المنطقة الغربية، فيما تكبد كينغز خسارته السادسة تواليا والـ 11 مقابل 3 انتصارات فقط ليقبع في المركز الرابع عشر.

المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


