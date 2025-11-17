الأخبار
رياضة

بمئات الملايين... مبابي وسان جرمان في دعاوى متبادلة وهذه التفاصيل

2025-11-17 | 13:19
بمئات الملايين... مبابي وسان جرمان في دعاوى متبادلة وهذه التفاصيل

قدّم قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي دعوى ضد ناديه السابق باريس سان جرمان، مطالبًا بتعويض مالي ضخم يُقدّر بـ 263 مليون يورو (نحو 305 ملايين دولار) على خلفية خلاف متصاعد يتعلق بعقده وشروط معاملته خلال الفترة الأخيرة مع الفريق.

وردّ نادي باريس سان جرمان بدعوى مضادة ضد مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني العام الماضي، مطالبا بـ240 مليون يورو أمام محكمة العمل في باريس، مستندا إلى فشل صفقة انتقاله إلى نادي الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو، والتي رفضها اللاعب.

وكان مبابي، البالغ من العمر 26 عاما، تقدم بشكوى في حزيران الماضي بشأن الطريقة التي عومل بها من قبل النادي في بداية موسم 2024.

ويعتقد الهداف النادر أنه هُمّش من قبل النادي المملوك لقطر، وأُجبر على التدريب مع لاعبين يسعى النادي الى التخلص منهم، بعد رفضه توقيع عقد جديد، وهي ممارسة أثّرت أيضا على لاعبين آخرين، ما دفع رابطة اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي.

ولم يُدع مبابي للمشاركة في جولة باريس سان جرمان التحضيرية في آسيا عام 2023، وغاب عن أول مباراة في الموسم، لكنه عاد لاحقا إلى الفريق بعد محادثات مع النادي.

وبعد سبعة مواسم مع باريس سان جرمان، انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، حيث يتقاضى راتبا سنويا يُقدّر بـ30 مليون يورو.

وسجل مبابي 256 هدفاً في 308 مباريات مع باريس سان جرمان، إلا أن النادي فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى الموسم الماضي بعد رحيله.

وكالة فرانس برس
 
 
LBCI
صحة وتغذية
2025-10-23

تساقط الشعر الموسمي... ظاهرة شائعة تصيب الملايين حول العالم وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-22

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ: فسخ العقود مع مستشفيي المقاصد وسان جورج عجلتون

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-22

كركي: فسخ العقود مع مستشفيي المقاصد وسان جورج عجلتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-12

الجيش الإسرائيليّ يستعد لمواجهة حزب الله: تدريبات ميدانية ورسائل سياسية متبادلة

LBCI
رياضة
13:50

بعد غياب 8 أشهر... بطل الدوري الألماني لكرة القدم يعاود تمارينه مع بايرن ميونيخ

LBCI
رياضة
04:00

أن بي ايه... سبيرز يهزم كينغز بغياب ويمبانياما

LBCI
رياضة
02:33

بينهم محمد صلاح... إليكم المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025!

LBCI
رياضة
2025-11-16

أن بي ايه: دونتشيتش يقود ليكرز الى الفوز على باكس في عقر داره

LBCI
أخبار لبنان
12:20

شحادة تابع مع مختار بريح شكوى تتعلق باحتلال أرض وبناء منزل من طابقين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-12

معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...

LBCI
فنّ
06:25

"انهار باكيًا على خشبة المسرح"... فنان أسطوري يثير قلق جمهوره: "اليوم تلقيت أسوأ خبر" (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لبنان يتجه لرفع شكوى إلى مجلس الأمن بعد تجاوز الجدار الإسرائيلي للخط الأزرق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:14

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025

LBCI
فنّ
05:28

بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا

LBCI
حال الطقس
01:30

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
12:58

إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...

LBCI
أخبار لبنان
11:46

"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!

LBCI
أخبار لبنان
08:11

المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت

LBCI
خبر عاجل
00:45

الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان

LBCI
اقتصاد
09:30

مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
04:53

التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

Learn More