بمئات الملايين... مبابي وسان جرمان في دعاوى متبادلة وهذه التفاصيل

قدّم قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي دعوى ضد ناديه السابق باريس سان جرمان، مطالبًا بتعويض مالي ضخم يُقدّر بـ 263 مليون يورو (نحو 305 ملايين دولار) على خلفية خلاف متصاعد يتعلق بعقده وشروط معاملته خلال الفترة الأخيرة مع الفريق.

وردّ نادي باريس سان جرمان بدعوى مضادة ضد مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني العام الماضي، مطالبا بـ240 مليون يورو أمام محكمة العمل في باريس، مستندا إلى فشل صفقة انتقاله إلى نادي الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو، والتي رفضها اللاعب.

وكان مبابي، البالغ من العمر 26 عاما، تقدم بشكوى في حزيران الماضي بشأن الطريقة التي عومل بها من قبل النادي في بداية موسم 2024.

ويعتقد الهداف النادر أنه هُمّش من قبل النادي المملوك لقطر، وأُجبر على التدريب مع لاعبين يسعى النادي الى التخلص منهم، بعد رفضه توقيع عقد جديد، وهي ممارسة أثّرت أيضا على لاعبين آخرين، ما دفع رابطة اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي.

ولم يُدع مبابي للمشاركة في جولة باريس سان جرمان التحضيرية في آسيا عام 2023، وغاب عن أول مباراة في الموسم، لكنه عاد لاحقا إلى الفريق بعد محادثات مع النادي.

وبعد سبعة مواسم مع باريس سان جرمان، انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، حيث يتقاضى راتبا سنويا يُقدّر بـ30 مليون يورو.

وسجل مبابي 256 هدفاً في 308 مباريات مع باريس سان جرمان، إلا أن النادي فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى الموسم الماضي بعد رحيله.

وكالة فرانس برس