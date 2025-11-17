بعد غياب 8 أشهر... بطل الدوري الألماني لكرة القدم يعاود تمارينه مع بايرن ميونيخ

بعد ثمانية أشهر على الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في ركبته اليمنى مع منتخب بلاده، عاود الظهير الدولي الكندي ألفونسو ديفيس تمارينه جزئيا مع فريقه بايرن ميونيخ، وفق ما أعلن العملاق البافاري الإثنين.

وقال بايرن على مواقع التواصل الاجتماعي إن ديفيس، بطل ومتصدر الدوري الألماني لكرة القدم، "خطا الخطوة التالية" و"شارك في جزء من تدريبات الفريق"، مرفقا المنشور بمقطع فيديو للاعب الكندي البالغ 25 عاما وهو مبتسم قبل نزوله إلى أرض الملعب.

وكان المدرب البلجيكي لبايرن فنسان كومباني في استقبال ديفيس بصحبة اللاعبين الذين بقوا في بافاريا خلال النافذة الدولية الحالية.

واستأنف ديفيس الركض في أوائل آب، ثم تدرب مع الكرة في أوائل أيلول، في إطار عملية التعافي من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى تعرض له أواخر آذار خلال نصف نهائي دوري أمم كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

ومن الآن وحتى العطلة الشتوية التقليدية، يخوض بايرن ثماني مباريات: خمس في الدوري، اثنتان في دوري أبطال أوروبا (إحداهما خارج أرضه ضد أرسنال الإنكليزي في قمة الجولة الخامسة في 26 تشرين الثاني)، ومباراة في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وكالة فرانس برس