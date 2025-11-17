الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بعد غياب 8 أشهر... بطل الدوري الألماني لكرة القدم يعاود تمارينه مع بايرن ميونيخ

2025-11-17 | 13:50
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد غياب 8 أشهر... بطل الدوري الألماني لكرة القدم يعاود تمارينه مع بايرن ميونيخ

بعد ثمانية أشهر على الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في ركبته اليمنى مع منتخب بلاده، عاود الظهير الدولي الكندي ألفونسو ديفيس تمارينه جزئيا مع فريقه بايرن ميونيخ، وفق ما أعلن العملاق البافاري الإثنين.

وقال بايرن على مواقع التواصل الاجتماعي إن ديفيس، بطل ومتصدر الدوري الألماني لكرة القدم، "خطا الخطوة التالية" و"شارك في جزء من تدريبات الفريق"، مرفقا المنشور بمقطع فيديو للاعب الكندي البالغ 25 عاما وهو مبتسم قبل نزوله إلى أرض الملعب.

وكان المدرب البلجيكي لبايرن فنسان كومباني في استقبال ديفيس بصحبة اللاعبين الذين بقوا في بافاريا خلال النافذة الدولية الحالية.

واستأنف ديفيس الركض في أوائل آب، ثم تدرب مع الكرة في أوائل أيلول، في إطار عملية التعافي من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى تعرض له أواخر آذار خلال نصف نهائي دوري أمم كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

ومن الآن وحتى العطلة الشتوية التقليدية، يخوض بايرن ثماني مباريات: خمس في الدوري، اثنتان في دوري أبطال أوروبا (إحداهما خارج أرضه ضد أرسنال الإنكليزي في قمة الجولة الخامسة في 26 تشرين الثاني)، ومباراة في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

ألفونسو ديفيس

إصابة

ركبة

منتخب

الظهير الدولي

الكندي

تمارين

بايرن ميونيخ.

LBCI التالي
بينهم محمد صلاح... إليكم المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025!
أن بي ايه: دونتشيتش يقود ليكرز الى الفوز على باكس في عقر داره
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-11-05

دوري أبطال أوروبا: سان جيرمان يسقط أمام بايرن ميونيخ

LBCI
أخبار دولية
2025-10-03

بعد رصد مُسيرات... تعليق عمليات مطار ميونيخ الألماني

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

ترامب: لقد أنهينا 8 حروب في غضون 8 أشهر وسأضم هذه الحرب إلى القائمة بعودة الرهائن

LBCI
رياضة
2025-10-26

بايرن ميونيخ يواصل سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:19

بمئات الملايين... مبابي وسان جرمان في دعاوى متبادلة وهذه التفاصيل

LBCI
رياضة
04:00

أن بي ايه... سبيرز يهزم كينغز بغياب ويمبانياما

LBCI
رياضة
02:33

بينهم محمد صلاح... إليكم المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025!

LBCI
رياضة
2025-11-16

أن بي ايه: دونتشيتش يقود ليكرز الى الفوز على باكس في عقر داره

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:20

شحادة تابع مع مختار بريح شكوى تتعلق باحتلال أرض وبناء منزل من طابقين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-12

معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...

LBCI
فنّ
06:25

"انهار باكيًا على خشبة المسرح"... فنان أسطوري يثير قلق جمهوره: "اليوم تلقيت أسوأ خبر" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لبنان يتجه لرفع شكوى إلى مجلس الأمن بعد تجاوز الجدار الإسرائيلي للخط الأزرق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:14

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:28

بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا

LBCI
حال الطقس
01:30

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
12:58

إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...

LBCI
أخبار لبنان
11:46

"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!

LBCI
أخبار لبنان
08:11

المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت

LBCI
خبر عاجل
00:45

الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان

LBCI
اقتصاد
09:30

مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
04:53

التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More