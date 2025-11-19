الأخبار
رياضة
أنشيلوتي يعتقد أن البرازيل ستصل "إلى أفضل مستوى لها في كأس العالم"
2025-11-19 | 03:30
شارك
2
min
أنشيلوتي يعتقد أن البرازيل ستصل "إلى أفضل مستوى لها في كأس العالم"
تسير البرازيل "على الطريق الصحيح لبلوغ أفضل مستوى لها بحلول نهائيات مونديال 2026"، وفق مدربها الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد التعادل أمام تونس 1-1 وديا في ليل الثلاثاء.
وبعد ثلاثة أيام من الفوز الودي على السنغال 2-0 في لندن، فشل منتخب "سيليساو" في تكرار نغمة الانتصار على ملعب بيار-موروا في ضواحي ليل وذلك على الرغم من مواصلة الموهبة الصاعدة الشاب إستيفاو تألقه.
وأدرك جناح تشلسي الانكليزي البالغ 18 عاما التعادل لبطلة العالم خمس مرات من علامة الجزاء في الدقيقة 44، ردا على هدف السبق من حازم مستوري.
وأهدر البديل لوكاس باكيتا ركلة جزاء ثانية كانت كفيلة بمنح الفوز لراقصي السامبا، احتسبها الحكم بعد خطأ من فرجاني ساسي على فيتور روكي.
كما شهدت المباراة اصابة المدافع إيدر ميليتاو ليغادر الملعب بعد قرابة ساعة من صافرة البداية، ويحلّ فابريسيو برونو بدلا منه.
وسبق له أن غاب عن صفوف ريال مدريد الاسباني ومنتخب بلاده خلال فترة كبيرة من الموسم الماضي بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
