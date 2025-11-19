أرسنال سينهي شراكته مع رواندا في نهاية الموسم الحالي

سينهي أرسنال شراكته مع رواندا، والتي كانت قد أُبرمت قبل ثمانية مواسم، في نهاية الموسم الحالي.وكانت شراكة "زوروا رواندا" قد واجهت انتقادات متزايدة بسبب تصاعد أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الغني بالمعادن، والذي يحد رواندا.وكان مشجعو أرسنال قد احتجوا في نيسان على استمرار الشراكة مع الدولة الإفريقية، التي تتضمن وضع شعار "زوروا رواندا" على أكمام قمصان اللاعبين.وقالت هيئة التنمية الرواندية في بيان "اتفق أرسنال وهيئة التنمية الرواندية بشكل متبادل على إنهاء الشراكة في نهاية هذا الموسم، ما يضع حدا لتعاون استمر ثمانية مواسم وشهد شعار "زوروا رواندا" كشريك رسمي أول على أكمام قمصان أرسنال".ولا تزال رواندا تحتفظ بشراكات أخرى مع أندية أوروبية كبرى مثل باريس سان جرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ ميونيخ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني.المصدر: فرانس برس