الإصابة تغيّب مدافع ريال مدريد ميليتاو عن الملاعب

يعاني المدافع البرازيلي لنادي ريال مدريد، إيدر ميليتاو، من إصابة في العضلة المقرّبة للفخذ الأيمن.



وكان الدولي البرازيلي قد استُبدل في الدقيقة 58 من المباراة الودية التي خاضها منتخب بلاده أمام تونس (1-1) مساء الثلاثاء الماضي في فيلنوف داسك شمال فرنسا.



وأظهرت الفحوص التي أجراها أطباء ريال مدريد أنه يعاني من "إصابة في العضلة المقرّبة الكبرى للفخذ الأيمن"، بحسب ما أوضح النادي في بيان.



وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فترة غيابه قد تمتد لنحو أسبوعين، ما يعني أنه لن يشارك على الأرجح في مباراة نهاية الأسبوع ضد إلتشي في الليغا، ولا في مواجهة أولمبياكوس اليوناني الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.



المصدر: فرانس برس