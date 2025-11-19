فيدرر يدخل قاعة مشاهير التنس في آب 2026

قال مسؤولون إن الأسطورة روجر فيدرر سيدخل قاعة مشاهير التنس في احتفال خاص في آب 2026 في نيوبورت بولاية رود آيلاند.



وحصد فيدرر 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، ليصبح في ذلك الوقت أول لاعب يصل إلى هذا الرقم، كما حقق 103 ألقاب في مسيرته قبل اعتزاله في 2022 وحافظ على صدارة التصنيف العالمي لمدة قياسية بلغت 237 أسبوعا متتاليا بين عامي 2004 و2008.



وقال فيدرر في بيان نشرته قاعة مشاهير التنس "إنه لشرف عظيم أن يتم إدخالي إلى قاعة مشاهير التنس، وأن أقف إلى جانب العديد من أبطال اللعبة العظماء. أن يتم تقديري بهذه الطريقة من قبل الرياضة وزملائي أمر يجعلني أشعر بتواضع كبير".



وأضاف اللاعب: "طوال مسيرتي، كنت أقدر دائما تاريخ التنس والإرث الذي تركه من سبقوني... وأتطلع إلى زيارة نيوبورت في شهر آب المقبل للاحتفال بهذه اللحظة الخاصة مع مجتمع التنس".



المصدر: رويترز