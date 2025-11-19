الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
11
o
الجنوب
22
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
11
o
الجنوب
22
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
فيدرر يدخل قاعة مشاهير التنس في آب 2026
2025-11-19 | 15:30
شارك
0
min
فيدرر يدخل قاعة مشاهير التنس في آب 2026
قال مسؤولون إن الأسطورة روجر فيدرر سيدخل قاعة مشاهير التنس في احتفال خاص في آب 2026 في نيوبورت بولاية رود آيلاند.
وحصد فيدرر 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، ليصبح في ذلك الوقت أول لاعب يصل إلى هذا الرقم، كما حقق 103 ألقاب في مسيرته قبل اعتزاله في 2022 وحافظ على صدارة التصنيف العالمي لمدة قياسية بلغت 237 أسبوعا متتاليا بين عامي 2004 و2008.
وقال فيدرر في بيان نشرته قاعة مشاهير التنس "إنه لشرف عظيم أن يتم إدخالي إلى قاعة مشاهير التنس، وأن أقف إلى جانب العديد من أبطال اللعبة العظماء. أن يتم تقديري بهذه الطريقة من قبل الرياضة وزملائي أمر يجعلني أشعر بتواضع كبير".
وأضاف اللاعب: "طوال مسيرتي، كنت أقدر دائما تاريخ التنس والإرث الذي تركه من سبقوني... وأتطلع إلى زيارة نيوبورت في شهر آب المقبل للاحتفال بهذه اللحظة الخاصة مع مجتمع التنس".
المصدر: رويترز
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
مشاهير
التنس
التالي
أنشيلوتي يعتقد أن البرازيل ستصل "إلى أفضل مستوى لها في كأس العالم"
أنشيلوتي يعتقد أن البرازيل ستصل "إلى أفضل مستوى لها في كأس العالم"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-09-07
دخول كارميلو أنتوني ودوايت هاورد قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية
رياضة
2025-09-07
دخول كارميلو أنتوني ودوايت هاورد قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-17
سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-17
سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥
0
أخبار دولية
2025-10-21
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا
أخبار دولية
2025-10-21
ترامب يهدم جزءاً من البيت الأبيض لبناء "أرقى" قاعة احتفالات بأميركا
0
آخر الأخبار
2025-11-13
فارس سعيد للـLBCI: هناك قرار بعزل حزب الله انتخابيا وذاهبون نحو واقع مختلف تماما في انتخابات 2026
آخر الأخبار
2025-11-13
فارس سعيد للـLBCI: هناك قرار بعزل حزب الله انتخابيا وذاهبون نحو واقع مختلف تماما في انتخابات 2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
12:30
الإصابة تغيّب مدافع ريال مدريد ميليتاو عن الملاعب
رياضة
12:30
الإصابة تغيّب مدافع ريال مدريد ميليتاو عن الملاعب
0
رياضة
11:14
أرسنال سينهي شراكته مع رواندا في نهاية الموسم الحالي
رياضة
11:14
أرسنال سينهي شراكته مع رواندا في نهاية الموسم الحالي
0
رياضة
03:30
أنشيلوتي يعتقد أن البرازيل ستصل "إلى أفضل مستوى لها في كأس العالم"
رياضة
03:30
أنشيلوتي يعتقد أن البرازيل ستصل "إلى أفضل مستوى لها في كأس العالم"
0
رياضة
2025-11-17
بعد غياب 8 أشهر... بطل الدوري الألماني لكرة القدم يعاود تمارينه مع بايرن ميونيخ
رياضة
2025-11-17
بعد غياب 8 أشهر... بطل الدوري الألماني لكرة القدم يعاود تمارينه مع بايرن ميونيخ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
أخبار لبنان
2025-10-27
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
أخبار لبنان
2025-10-27
لبنان يودع الإعلامي بسام برّاك... وهذه تفاصيل الجنازة والتعازي
0
آخر الأخبار
14:57
النائب هادي أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": على المقاومة أن تلتزم بكل شروط اتفاق وقف اطلاق النار واسرائيل تعيق تنفيذ نزع الجيش لسلاح حزب الله
آخر الأخبار
14:57
النائب هادي أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": على المقاومة أن تلتزم بكل شروط اتفاق وقف اطلاق النار واسرائيل تعيق تنفيذ نزع الجيش لسلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
0
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
0
أخبار لبنان
16:35
سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
أخبار لبنان
16:35
سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
0
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:26
"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة
0
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
2
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
3
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
4
حال الطقس
02:41
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
حال الطقس
02:41
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
5
خبر عاجل
09:02
انذار جديد لسكان الجنوب...
خبر عاجل
09:02
انذار جديد لسكان الجنوب...
6
خبر عاجل
00:25
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيري وصودف مرور حافلة مدرسية خلف السيارة المستهدفة مما أدى الى اصابة عدد من الطلاب وسائقها بجروح
خبر عاجل
00:25
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيري وصودف مرور حافلة مدرسية خلف السيارة المستهدفة مما أدى الى اصابة عدد من الطلاب وسائقها بجروح
7
أمن وقضاء
11:35
أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان
أمن وقضاء
11:35
أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان
8
موضة وجمال
02:00
إطلالة ساحرة ترمز للعلم اللبناني... سارة لينا بو جودة تتألق بالزي الوطني من توقيع كريكور جابوتيان (فيديو)
موضة وجمال
02:00
إطلالة ساحرة ترمز للعلم اللبناني... سارة لينا بو جودة تتألق بالزي الوطني من توقيع كريكور جابوتيان (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More