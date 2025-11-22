أن بي ايه: رابتورز أول المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية

أصبح تورونتو رابتورز أول فريق يبلغ الأدوار الإقصائية في كأس الدوري الأميركي للمحترفين (أن بي ايه كاب)، بعد تأهله إلى ربع النهائي بفوز كاسح يوم الجمعة الماضي على ضيفه واشنطن ويزاردز 140-110.



وسجّل كل من آر جيه باريت وبراندون إنغرام 24 نقطة، ليواصل وصيف المنطقة الشرقية بدايته المثالية في البطولة التي تقام في منتصف الموسم.



كما أضاف كل من سكوتي بارنز والبديل الجورجي ساندرو ماموكيلاشفيلي 23 نقطة.



المصدر: فرانس برس