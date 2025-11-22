يغيب المهاجم السلوفيني بنيامين شيشكو عن الملاعب "لبضعة أسابيع" بعد تعرضه لإصابة في الركبة قبل فترة التوقف الدولي.



وتعرض شيشكو، الذي انضم إلى يونايتد قادما من لايبزيغ الألماني مقابل 74 مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار أميركي) في آب، للإصابة خلال التعادل 2-2 مع توتنهام في الثامن من الشهر الحالي، ولم يتمكن من إكمال المباراة بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني.



ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، الذي سجل هدفين فقط في الدوري هذا الموسم، في مباراتي سلوفينيا الأخرتين ضمن تصفيات كأس العالم.



المصدر: فرانس برس