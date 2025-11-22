الأخبار
رياضة

الإصابة تُغيّب شيشكو لـ"بضعة أسابيع" عن يونايتد

2025-11-22 | 04:00

الإصابة تُغيّب شيشكو لـ"بضعة أسابيع" عن يونايتد

يغيب المهاجم السلوفيني بنيامين شيشكو عن الملاعب "لبضعة أسابيع" بعد تعرضه لإصابة في الركبة قبل فترة التوقف الدولي.

وتعرض شيشكو، الذي انضم إلى يونايتد قادما من لايبزيغ الألماني مقابل 74 مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار أميركي) في آب، للإصابة خلال التعادل 2-2 مع توتنهام في الثامن من الشهر الحالي، ولم يتمكن من إكمال المباراة بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، الذي سجل هدفين فقط في الدوري هذا الموسم، في مباراتي سلوفينيا الأخرتين ضمن تصفيات كأس العالم.

المصدر: فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
