رياضة

أن بي ايه: ماكولوم يجنّب ويزاردز خسارته الـ 15 تواليا

2025-11-26 | 06:00
2min
أن بي ايه: ماكولوم يجنّب ويزاردز خسارته الـ 15 تواليا

سجّل المخضرم سي جيه ماكولوم أعلى رصيد له هذا الموسم بواقع 46 نقطة مجنبا فريقه واشنطن ويزاردز خسارته الـ 15 تواليا، فقاده للفوز على أتلانتا هوكس 132-113، الثلاثاء في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه".

وحقق ويزاردز انتصاره الأول هذا الموسم على أرضه والأول على الإطلاق في كأس الدوري "أن بي ايه كاب"، ليبقى ضمن دائرة المنافسة على التأهل.

ويملك ويزاردز أسوا سجل في الدوري بالتساوي مع إنديانا بيسرز بعدما حقق فوزه الثاني فقط مقابل 15 هزيمة، ليقبع في المركز الخامس عشر في المنطقة الشرقية.

وسجل ماكولوم 17 رمية من أصل 25 من المسافات القريبة، و10 ثلاثيات من 13 محاولة ليتساوى مع تريفور أريزا صاحب الرقم القياسي مع ويزاردز في عدد الرميات الثلاثية في مباراة واحدة، وبفارق رمية واحدة عن أعلى رقم له في مسيرته.

وتُختتم مباريات دور المجموعات في الكأس الأربعاء والجمعة، حيث حسم تورونتو رابتورز أول بطاقة من أصل ثمانية إلى الأدوار الإقصائية بانتزاعه صدارة المجموعة الشرقية.

ويتأهل ثلاثة فائزين من كل مجموعة، بالإضافة إلى فريق من كل قسم إلى الأدوار الإقصائية، حيث يُحتسب فارق النقاط كفاصل بين المتأهلين.

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


