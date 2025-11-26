الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مجنون فيكي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
إنجاز نوعي... لبنان يحقق 12 ميدالية في بطولة غرب أسيا للبادمنتون
2025-11-26 | 15:57
شارك
2
min
إنجاز نوعي... لبنان يحقق 12 ميدالية في بطولة غرب أسيا للبادمنتون
حقق المنتخب اللبناني للبادمنتون انجازاً نوعياً في بطولة غرب أسيا التي أقيمت في اربيل العراق بين 19 الجاري و 26 منه لما دون ال 15، 17 و23 عاماً، حيث فاز المنتخب الوطني بـ 12 ميدالية بينها ميداليتين ذهبيتين، 4 ميداليات فضية و6 برونزية.
وتألفت البعثة من نيكول شويري رئيسةً للبعثة، طوني شويري مدرباً للفريق بالاضافة ل 12 لاعب ولاعبة " كريستوف أبي يونس، زينا كزما، روبن شويري، كارل سلوم، أوليفر خوري، ريبيكا عبدو، سارة ماريا الحلو، ماريا كريستينا بو نصار، شربل مسلم، جاد الشيخ حسين، سيان بو عبود وياسمينا خوري."
أتت النتائج على الشكل التالي:
*نتائج الفرق:
1- ما دون ال 15 عاماً: مركز ثاني (ميدالية فضية): سيان بو عبود، ياسمينا خوري، جاد الشيخ حسين وشربل مسلم.
2- ما دون ال 17 عاماً: مركز أول (ميدالية ذهبية): روبن شويري، كارل سلوم، ماريا كريتسينا بو نصار زسارة ماريا الحلو.
3- ما دون ال 23 عاماً: مركز ثاني (ميدالية فضية): كريستوف أبي يونس، أوليفر خوري، ريبيكا عبدو وزينا كزما.
*نتائج الفردي:
1- ما دون ال 15 عاماً:
فردي سيدات: مركز ثالث (ميدالية برونزية): سيان بو عبود
زوجي سيدات: مركز ثالث (ميدالية برونزية): ياسمينا خوري وسيان بو عبود
زوجي رجال: مركز ثالث (ميدالية برونزية): جاد الشيخ حسين وشربل مسلم
2- ما دون ال 17 عاماً:
فردي سيدات: مركز ثاني (فضية): سارة ماريا الحلو
زوجي رجال: مركز ثاني (فضية) روبن شويري وكارل سلوم
زوجي مختلط: مركز ثالث (برونزية) روبن شويري وسارة ماريا الحلو
3- ما دون ال 23 عاماً:
فردي سيدات: مركز ثالث (برونزية) ريبيكا عبدو
فردي رجال: مركز ثالث (برونزية) كريستوف أبي يونس
زوجي رجال: مركز أول (ذهبية) كريستوف أبي يونس وأوليفر خوري
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
لبنان
رياضة
بادمنتون
فوز
المنتخب اللبناني
اربيل
العراق.
التالي
في خطوة ناجحة... شركة عائلة نيمار تستحوذ على العلامة التجارية للأسطورة بيليه
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم... ماذا يقول للـ LBCI عن حصوله على الجنسية اللبنانية ودعم انشاء ملعب كرة قدم لمنتخب لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-10-02
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
رياضة
2025-10-02
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-14
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-14
منتخب لبنان للباديل منافس جديّ في بطولة كأس آسيا في قطر
0
اقتصاد
2025-10-02
مرفأ بيروت يحقق قفزة نوعية: ٣٥٪ نمواً في حركة الحاويات خلال أيلول
اقتصاد
2025-10-02
مرفأ بيروت يحقق قفزة نوعية: ٣٥٪ نمواً في حركة الحاويات خلال أيلول
0
رياضة
2025-11-22
بطولة إنكلترا... تشيلسي يحقق فوزه الثالث تواليا
رياضة
2025-11-22
بطولة إنكلترا... تشيلسي يحقق فوزه الثالث تواليا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
06:00
أن بي ايه: ماكولوم يجنّب ويزاردز خسارته الـ 15 تواليا
رياضة
06:00
أن بي ايه: ماكولوم يجنّب ويزاردز خسارته الـ 15 تواليا
0
رياضة
05:00
في خطوة ناجحة... شركة عائلة نيمار تستحوذ على العلامة التجارية للأسطورة بيليه
رياضة
05:00
في خطوة ناجحة... شركة عائلة نيمار تستحوذ على العلامة التجارية للأسطورة بيليه
0
رياضة
2025-11-25
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم... ماذا يقول للـ LBCI عن حصوله على الجنسية اللبنانية ودعم انشاء ملعب كرة قدم لمنتخب لبنان
رياضة
2025-11-25
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم... ماذا يقول للـ LBCI عن حصوله على الجنسية اللبنانية ودعم انشاء ملعب كرة قدم لمنتخب لبنان
0
رياضة
2025-11-23
دبي تستيقظ على ماراثون ضخم… أكثر من 300 ألف عدّاء يملأون شارع الشيخ زايد! (فيديو)
رياضة
2025-11-23
دبي تستيقظ على ماراثون ضخم… أكثر من 300 ألف عدّاء يملأون شارع الشيخ زايد! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-09-24
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
حال الطقس
2025-09-24
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
0
آخر الأخبار
00:13
وزيرة الخارجية الاسترالية: أستراليا تدرج الحرس الثوريّ الإيرانيّ في قائمة الدول الراعية للإرهاب
آخر الأخبار
00:13
وزيرة الخارجية الاسترالية: أستراليا تدرج الحرس الثوريّ الإيرانيّ في قائمة الدول الراعية للإرهاب
0
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الـLBCI تنفرد بمرافقة البابا في رحلته وتواكب من روما التحضيرات الأخيرة قبيل الانطلاق
تقارير نشرة الاخبار
13:09
الـLBCI تنفرد بمرافقة البابا في رحلته وتواكب من روما التحضيرات الأخيرة قبيل الانطلاق
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش
تقارير نشرة الاخبار
13:49
سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير خارجية مصر في بيروت… يدق ناقوس الخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير خارجية مصر في بيروت… يدق ناقوس الخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عامٌ على الاتفاق: وقفٌ للنار على الورق… واستمرارٌ للنيران الإسرائيلية على الأرض
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عامٌ على الاتفاق: وقفٌ للنار على الورق… واستمرارٌ للنيران الإسرائيلية على الأرض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
البابا عند القديس شربل : زيارة استثنائية بعد ١٠٠ عام على ارسال ملف التقديس !
تقارير نشرة الاخبار
13:13
البابا عند القديس شربل : زيارة استثنائية بعد ١٠٠ عام على ارسال ملف التقديس !
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
2
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
3
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
4
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
5
منوعات
10:04
لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"
منوعات
10:04
لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"
6
خبر عاجل
04:44
القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان
خبر عاجل
04:44
القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان
7
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
أمن وقضاء
11:33
أمن الدولة يوقف طبيبًا متورّطًا في الإتجار بالأطفال حديثي الولادة
8
أخبار لبنان
06:48
حاكم مصرف لبنان يردّ على الشائعات: جميع نوّاب الحاكم أعضاء في فريق واحد
أخبار لبنان
06:48
حاكم مصرف لبنان يردّ على الشائعات: جميع نوّاب الحاكم أعضاء في فريق واحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More