ثاندر يهزم ووريرز ويحقق فوزه الـ13 تواليا

صدّ أوكلاهوما سيتي ثاندر، حامل اللقب، انتفاضة قوية لمضيفه غولدن ستايت ووريرز وحقق فوزه الثالث عشر تواليا عندما تغلب عليه 124-112 الثلاثاء الماضي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وكعادته فرض النجم الكندي شاي غلجيوس-ألكسندر، أفضل لاعب في الموسم الماضي، نفسه نجما للمباراة بتسجيله 38 نقطة مع أربع تمريرات حاسمة وثلاث متابعات وقاد حامل اللقب إلى انتصار رفع به رصيده إلى 21 فوزا مقابل خسارة واحدة فقط في صدارة المنطقة الغربية والدوري.



وكان أوكلاهوما سيتي في طريقه الى تحقيق فوز ساحق، بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بفارق 19 نقطة (63-44) على ملعب "تشايس سنتر" في سان فرانسيسكو.



وغاب عن ووريرز نجمه المخضرم ستيفن كوري بسبب الإصابة، فيما خرج زميله المخضرم الآخر جيمي باتلر مصابا في نهاية الشوط الأول.



ولكن غولدن ستايت توهّج في الربع الثالث مسجلاً 44 نقطة مقابل 28 لضيوفه، فقلص الفارق الى ثلاث نقاط فقط (88-91)، بل وتقدم في بداية الربع الأخير.



ولكن أوكلاهوما سيتي استعاد توازنه بعد ذلك، حيث سجّل غلجيوس-ألكسندر وتشيت هولمغرين معًا 16 نقطة في اللحظات الحاسمة ومنحا فريقهما الفوز الثالث عشر تواليا وتحديدا منذ خسارته الأولى هذا الموسم عندما سقط امام مضيفه بورتلاند ترايل بليزرز 119-121 في الخامس من تشرين الثاني الماضي.



وأنهى هولمغرين المباراة بـ21 نقطة مع ثماني متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، وأضاف جايلن وليامس 22 نقطة مع ست تمريرات حاسمة.



المصدر: فرانس برس