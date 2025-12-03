بعد الشائعات حول نيتها العودة إلى الملاعب... سيرينا وليامس تخرج عن صمتها!

نفت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس الثلاثاء الماضي نيتها العودة الى الملاعب، منهية بذلك شائعة أثيرت حول ظهور اسمها مجدداً على قائمة اللاعبات الخاضعات لمراقبة الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب.



ويُعد إدراج اسمها على قائمة الوكالة، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة المنشطات في كرة المضرب، شرطاً أساسياً لإمكانية عودتها إلى المنافسات، لكن اللاعبة الحائزة على 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى والبالغة من العمر 44 عاما، استبعدت العودة في رسالة نُشرت مساء الثلاثاء.



وكتبت اللاعبة السابقة عبر حسابها على إنستغرام: "يا إلهي! لا أصدق ذلك. هذا الهيجان جنوني تماماً".



وقال المتحدث باسم الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب أدريان باسيت لوكالة فرانس برس في وقت سابق من لندن رداً على تقارير إعلامية: "صحيح أنها مُدرجة مجدداً على قائمة مراقبة المنشطات".



المصدر: فرانس برس