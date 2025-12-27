الأخبار
رياضة
أن بي ايه: ديترويت يحتفظ بصدارة الشرقية رغم كبوته أمام يوتا
2025-12-27 | 05:00
شارك
4
min
أن بي ايه: ديترويت يحتفظ بصدارة الشرقية رغم كبوته أمام يوتا
حقق يوتا جاز، صاحب المركز الـ12 في المنطقة الغربية، إنجازا على أرضه بإسقاط متصدر الشرقية ديترويت بيستونز 131-129، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).
في سولت لايك سيتي، كان كييونتي جورج أفضل لاعب في المباراة بتسجيله 31 نقطة، 7 متابعات و8 تمريرات حاسمة، مانحا الفوز ليوتا بفضل سلة قبل 2.1 ثانية من نهاية اللقاء.
وحاول كايد كانينغهام قلب النتيجة برمية ثلاثية يائسة، لكنه لم ينجح في إنقاذ بيستونز الذي كان قد فاز في ثماني من آخر عشر مباريات.
وإلى جانب نقاط جورج الـ31، أضاف الفنلندي لاوري ماركانن 30 نقطة للفائز.
أما كانينغهام، فرغم نشاطه الكبير (29 نقطة و17 تمريرة حاسمة)، لم يتمكن من منع خسارة فريقه.
ورغم هذه الكبوة، بقي ديترويت متصدرا للمنطقة الشرقية. أما يوتا، الذي كان قد خسر أربع مباريات متتالية، فظل في المركز الـ12 بالمنطقة الغربية.
وسقط أيضا فريقان آخران من المراكز المتقدمة في الشرقية: فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (الخامس)، الذي انهزم في نهاية المباراة أمام شيكاغو بولز (الذي أصبح تاسعاً) 109-102، وتورونتو رابتورز (الرابع)، الذي خسر بفارق كبير أمام واشنطن ويزاردز 138-117، ليغادر الأخير قاع الترتيب.
ويعيش سيكسرز فترة صعبة، إذ خسر خمسا من آخر 11 مباراة، وكان ضحية فريق بولز الذي أظهر شخصية قوية. فبعد أن كان متأخراً مع نهاية الربع الثالث، قلب فريق ولاية إيلينوي الطاولة في الربع الأخير ليحقق انتصاره الخامس على التوالي.
- مهرجان هجومي لبوسطن -
قال لاعب بولز كوبي وايت، الذي كان متواضع الأداء قبل أن يصبح حاسماً في الربع الأخير الذي انتهى لصالح بولز 28-17 وسجل خلاله عشر نقاط من أصل 13 له: "كان الأمر فوضويا بعض الشيء، لكننا فزنا في النهاية".
في المقابل، سجل العملاق جويل إمبيد 31 نقطة لسيكسرز وتايريز ماكسي 27. وعلى إثر رمية من تحت السلة للكاميروني الأصل، كان فيلادلفيا متقدما بثلاث نقاط (102-99) قبل أقل من أربع دقائق من النهاية، لكن بولز رد بسلسلة 10-0 أنهت آمال الفريق الضيف.
وإذا كان ديترويت وفيلادلفيا وتورونتو قد سقطوا خارج أرضهم، فإن فريقاً آخر من كبار المنطقة الشرقية، بوسطن (الثالث)، حقق فوزاً رائعاً خارج قواعده في إنديانا على بيسرز المرهق 140-122.
وكان جايلن براون (30 نقطة)، بايتون بريتشارد (29 نقطة و9 متابعات) وسام هاوزر (23 نقطة)، الذي تألق بشكل لافت في التصويب من خارج القوس (7 من أصل 8 محاولات، كبديل)، أبرز صانعي الانتصار الرابع تواليا لسلتيكس.
وفي واشنطن، تفوق ويزاردز على تورونتو رابتورز 138-117.
وسمح هذا الانتصار، السادس فقط لهم هذا الموسم مقابل 23 هزيمة، لهم بالتخلي عن المركز الأخير في المنطقة الشرقية لبيسرز.
وبرز بلال كوليبالي بتسجيله 21 نقطة، إضافة إلى ثماني متابعات وثلاث سرقات للكرة.
وقال الظهير الفرنسي الشاب في صفوف ويزاردز "افتقدنا العدوانية في الشوط الأول. ما كان علينا فعله لاحقا هو أن نكون أفضل بدنيا".
وفي المنطقة الغربية، استعاد لوس أنجليس كليبرز توازنه. فبعد تأخره في الربع الأول، فاز في الأرباع الثلاثة التالية، ليحقق انتصارا خارج أرضه على بورتلاند ترايل بلايزرز 119-103 ويوقع على فوزه الثالث توالياً.
أما الأخبار السيئة فجاءت من معسكر لوس أنجليس ليكرز، الذي أعلن أن أوستن ريفز، المصاب في ربلة الساق اليسرى خلال مواجهة هيوستن الخميس، سيغيب لمدة لا تقل عن شهر.
- هيت ينهي سلسلة هزائمه -
وسجل الجامايكي نورمان باول 25 نقطة وأضاف السويدي بيلي لارسون 21 نقطة، ليقودا ميامي هيت للفوز على أتلانتا هوكس 126-111، منهياً سلسلة هزائم هيت الثلاث، فيما تلقى هوكس خسارته الخامسة توالياً.
وتألق تراي يونغ مع أتلانتا بـ30 نقطة وأضاف جايلن جونسون 24 نقطة و10 تمريرات حاسمة وتسع متابعات.
وفي نيو أورليانز، سجل ديفين بوكر 30 نقطة ليقود فينيكس للفوز على بيليكانز 115-108، فيما أحرز البديل زيون ويليامسون 20 نقطة وثماني متابعات وست تمريرات حاسمة لصالح أصحاب الأرض.
وفي أورلاندو، قاد لاميلو بول فريقه شارلوت للفوز على ماجيك 120-105، بينما سجل جارين جاكسون 24 نقطة وتسع متابعات ليقود ممفيس غريزليز للفوز على ضيفه ميلووكي باكس 125-104.
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
تحت طائلة الملاحقة القانونية
