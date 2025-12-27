الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

أمم إفريقيا: صخرة الجزائر ماندي يريد "الذهاب بعيدا بصفحة جديدة"

2025-12-27 | 06:30
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أمم إفريقيا: صخرة الجزائر ماندي يريد "الذهاب بعيدا بصفحة جديدة"

خطف قطب الدفاع المخضرم عيسى ماندي الأضواء من مدرب منتخب بلاده الجزائر لكرة القدم البوسني-السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، عندما رد السبت على أغلب الأسئلة في المؤتمر الصحافي عشية مواجهة بوركينا فاسو، بتفاؤل كبير وهدوء شديد يعكس صلابته الدفاعية ورؤيته الثاقبة.

شدد ماندي، البالغ من العمر 34 عاما، على أن منتخب بلاده يريد "الذهاب بعيدا واستعادة مجد 2019 بصفحة جديدة ومدرب ودينامية جديدين" في كأس الأمم الإفريقية في المغرب.

قال ماندي، أحد الركائز الاساسية التي صنعت ملحمة مصر 2019 عندما ظفرت الجزائر بالكأس للمرة الثانية في تاريخها بعد الأولى على أرضها عام 1990: "لقد طوينا صفحة الماضي" في إشارة الى خيبة "ثعالب الصحراء" في النسختين الأخيرتين، عندما خرجوا من الدور الأول دون أي انتصار (ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم).

وأضاف اللاعب المولود في فرنسا "نحاول تحقيق طموحاتنا ونتطلع إلى باقي المباريات هنا، لا نرغب أن نظل عالقين في الماضي، لقد تعلمنا الدرس وفتحنا صفحة جديدة بقيادة مدرب جديد ولاعبين جدد بدينامية جديدة، إلى جانب مخضرمين وأنا أولهم، ونحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز باللقب".

وأردف مدافع ليل الفرنسي قائلا "هذه سادس مشاركة لي في أمم فريقيا وانا أعي جيدا كيف اتعامل مع الضغط وتوجيه الشباب، كما أن فوزنا في المباراة الأولى سيزيد من حماسنا على تحقيق الأفضل".

وحققت الجزائر فوزا كبيرا على السودان 3-0 في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة، وكان الاول لها منذ تغلبها على السنغال 1-0 في المباراة النهائية لنسخة مصر 2019.

وترصد الجزائر الفوز الثاني عند مواجهتها لبوركينا فاسو، لضمان تأهلها المبكر الى ثمن النهائي.

وقال ماندي الذي بدأ مسيرته الكروية مع رينس الفرنسي وانتقل إلى ريال بيتيس وفياريال الإسبانيين قبل حط الرحال في ليل "من الرائع الفوز بالمباراة الأولى والأروع أننا فعلنا ذلك بالنتيجة والطريقة، هناك الكثير من الإيجابيات وبعض السلبيات التي يجب تصحيحها".

لم يفته الحديث عن تغيير موعد إقامة العرس القاري من عامين إلى أربعة، فاعتبر ذلك "أمرا إيجابيا لأن تنظيمها كل عامين في السابق كان وكأننا نكرر نفس الكأس، وإن لم أخطئ هناك بطولة جديدة ستنظم كل سنتين" في إشارة الى دوري الامم الإفريقية.

من جهته، قال بيتكوفيتش "سنخوض مباراة مختلفة عن مواجهة السودان، سنلعب ضد منتخب قوي جدا، لاعبوه يلعبون معا منذ وقت طويل ولديه هوية وشخصية قوية ولاعبون أقوياء جسديا وذهنيا، وسيتعين علينا مواجهتهم ونحن في قمة تركيزنا طيلة 90 دقيقة".

وأضاف "قمنا بتحديد بعض الصعوبات التي واجهناها في المباراة الاولى وعملنا على اصلاحها، كما حللنا الاخطاء التي ارتكبناها وسنحرص على عدم تكرارها في المباريات المقبلة".

وتابع "جميع الفرق لها هويتها الخاصة وفي أمم افريقيا من المهم الاحتفاظ بهويتك وتكون لك مبادئ ثابتة تسمح لك بمواجهة المتمرسين. نحترم جميع الخصوم لكننا ندرس نقاط ضعفها وقوتها مع التركيز على أنفسنا".
- عين بوركينا فاسو على اللقب -

قال مدرب بوركينا فاسو براما تراوريه في المؤتمر الصحافي "صحيح اننا فزنا في المباراة الأولى ولكن البطولة طويلة وتحتاج الى خوضها بعزم وتصميم كبيرين".

وأضاف "ستكون مباراة صعبة ونحن جاهزون ومستعدون لها ولكنها تبقى مباراة بين منتخبين يعرفان بعضهما البعض حق المعرفة"، في إشارة الى لقائهما في دور المجموعات للنسخة الاخيرة في ساحل العاج (2-2) وتصفيات مونديال 2022 (2-2 و1-1).

وتابع "يجب أن نتحكم في مجريات المباراة منذ البداية ونفرض وجودنا. نعرف طريقة لعب الجزائر ولكن سنتكيف مع كل منتخب نواجهه وستكون كلمتنا مسموعة. نحن هنا من أجل الفوز باللقب لإرضاء جماهيرنا وكل لاعب معني بتحقيق نتائج إيجابية والتأهل الى الدور الثاني وهذا مهم جدا وبعدها سنرى كيف ستكون مقاربتنا للمباريات التالية".

وختم "نأمل في المضي بعيدا ونريد التواجد في المباراة النهائية في 18 (كانون الثاني) يناير".
 
وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

إفريقيا:

الجزائر

ماندي

"الذهاب

بعيدا

بصفحة

جديدة"

LBCI التالي
بطولة الإمارات: العين لتجنب خسارة جديدة أمام النصر
أن بي ايه: ديترويت يحتفظ بصدارة الشرقية رغم كبوته أمام يوتا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-22

ماكرون يقول إنه يريد "بناء علاقة للمستقبل" مع الجزائر "تصحح أمورا كثيرة"

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-13

الكاتب الصحفي ساكو أريان للـLBCI: القضية الفلسطينية ليست بعيدة عن القضية الأرمنية وأرمينيا تريد للقضية صفحة جديدة تكون بالحوار

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-10

زيارة سورية إلى لبنان تفتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-17

القيادي في "حماس" محمد نزال: لابد من الذهاب لانتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
04:32

أن بي ايه: عودة مظفرة لأنتيتوكونمبو وانتهاء سلسلة انتصارات سبيرز

LBCI
رياضة
04:00

يوفنتوس يلحق بميلان إلى الوصافة موقتا

LBCI
رياضة
08:00

بطولة الإمارات: العين لتجنب خسارة جديدة أمام النصر

LBCI
رياضة
2025-12-27

أن بي ايه: ديترويت يحتفظ بصدارة الشرقية رغم كبوته أمام يوتا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-18

الشباب يحاورون الشاركس في Berytech

LBCI
اقتصاد
2025-12-22

نقابة المهندسين حذرت من مشروع قانون الانتظام المالي: يحمّل العبء الأكبر للمودعين ومن بينهم نقابات المهن الحرة

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-26

نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة: كيفية تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق التعويضات

LBCI
أخبار دولية
2025-12-19

أستراليا تعتزم إطلاق برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة بعد هجوم بونداي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

إسترداد الودائع: وعود كبيرة… وتمويل مجهول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

العلاقة بين المغترب ولبنان اساسية لتعافي البلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

عقول لبنانية تجتمع لدفع الاستثمار التكنولوجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

جهود روسية لتثبيت اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مع تعزيز الوجود العسكري في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

رسائل بالنار في جنوب اليمن: ما بعد الغارات السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
13:00

المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة

LBCI
حال الطقس
06:29

لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
11:29

وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية

LBCI
حال الطقس
00:56

بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
08:31

وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة

LBCI
أخبار دولية
02:14

"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:46

بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟

LBCI
أخبار لبنان
02:41

وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More