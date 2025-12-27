بطولة الإمارات: العين لتجنب خسارة جديدة أمام النصر

يريد العين المتصدر تجنب خسارة جديدة أمام النصر، عندما يحل ضيفاً عليه الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.



ويتصدر العين ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوحدة وأي تعثر له سيمنح مطارده الذي لعب مباراة أقل الضغط عليه.



ويقدم العين بداية موسم مثالية، وإضافة إلى تصدره الدوري تأهل إلى نهائي كأس الرابطة وربع نهائي كأس الإمارات، بعدما خاض 13 مباراة من دون خساره قبل ان يلحق به النصر الخسارة الأولى.



وفاز النصر على العين في ملعبه 2-0 في إياب نصف نهائي كأس الرابطة بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الأخير 3-0.



وقال الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين "سنلعب المباراة الثالثة مع النصر في ظرف 22 يوما، وهذا لن يكون سهلاً علينا أو عليهم، ونتوقع مباراة مشابهة للمباراتين السابقتين من حيث الصعوبة، حيث أن اللعب أمام النصر ليس سهلاً، ولاسيما عندما يلعب على أرضه".



وتابع "نريد الفوز والحفاظ على الصدارة، ونحن ركزنا على تحليل المباراة السابقة وتعزيز الجوانب الإيجابية ومعالجة بعض التفاصيل".



ويريد النصر السادس (14 نقطة) البناء على تحسن نتائجه في آخر مباراتين حين حقق الفوز على الظفرة 2-0 والبطائح 3-2، لتحقيق انتصار جديد أمام العين.

- العودة لطريق الانتصارات -



ويفتتح الوحدة الثاني برصيد 18 نقطة المرحلة الأحد أمام ضيفه خورفكان العاشر( 11 نقطة) والمنتشي بفوزه الكبير في بني ياس 3-0 في المرحلة الماضية.



وتعرض الوحدة للخسارة في آخر مباراتين أمام الجزيرة 0-1 في إياب نصف نهائي كأس الرابطة، والغرافة القطري 0-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة، في بداية سلبية لمشوار المدرب البرتغالي ديماس تيكسيرا الذي حل بديلا موقتاً لمواطنه جوزيه مورايش الراحل لقيادة الشارقة.



وقال تيكسيرا "هدفنا واضح هو العودة إلى طريق الانتصارات وتقديم أداء يعكس شخصية نادي الوحدة ويليق باسمه وجماهيره".



وتابع" تنتظرنا مباراة مهمة وصعبة أمام خورفكان بعد العودة إلى منافسة الدوري بعد فترة توقف طويلة".



ويأمل الوصل الخامس (15 نقطة) العودة كذلك إلى طريق الفوز في ضيافة دبا الأخير بثلاث نقاط.



ومنذ تخطيه جاره النصر 2-1 في 18 تشرين الأول، فشل الوصل في تحقيق أي فوز وتعادل في آخر مباراتين.



وقال مدربه السويدي مسعود ميرال "هدفنا من مباراة دبا هو تحقيق الفوز للبقاء في أجواء المنافسة وسنقدم اقصى طاقتنا لتحقيق ذلك".



ويلعب الاثنين كلباء مع الجزيرة الثالث (17 نقطة) والظفرة مع بني ياس.



وتأجلت مباراتا الشارقة مع البطائح إلى 14 كانون الثاني، وشباب الأهلي مع عجمان إلى 15 منه.

وكالة فرانس برس