يوفنتوس يلحق بميلان إلى الوصافة موقتا

لحق يوفنتوس موقتا بميلان بعدما قفز من المركز الخامس إلى الوصافة بفوزه الصعب على مضيفه بيزا 2-0 السبت الماضي في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وبفوزه الثالث تواليا، رفع فريق المدرب لوتشانو سباليتي رصيده إلى 32 نقطة وبات خلف ميلان الثاني بفارق الأهداف وأمام نابولي حامل اللقب وروما.



وعانى يوفنتوس للخروج فائزا من أول لقاء بينهما على صعيد "سيري أ" منذ أن حقق فوزه السادس تواليا على منافسه في 19 أيار 1991 (4-2)، وحتى أنه كان قريبا من انهاء الشوط الأول متخلفا لو لم تنقذه العارضة في الدقيقة 44 بعد محاولة من ستيفانو موريو.



وعاد المشهد ليتكرر في الشوط الثاني عندما ارتدت رأسية ماتيو تراموني من القائم (60)، ثم انتقل الخطر إلى الجهة المقابلة لكن يوفنتوس اختبر سوء الحظ ذاته بعدما ارتدت محاولة الإنكليزي لويد كيلي من القائم (65).



ولكن الحظ أسعف يوفنتوس في المحاولة التالية عندما لعب الأميركي ويستون ماكيني كرة عرضية، حاول ارتورو كالابريزي اعتراضها قبل أن يصل إليها الفرنسي بيار كالولو، لكن الكرة ارتدت من الأخير إلى شباك الحارس الكرواتي أدريان شيمبر (73).



وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع حين حسم التركي كينان يلديز النقاط الثلاث نهائيا بتسجيله الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة.



المصدر: فرانس برس