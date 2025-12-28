أن بي ايه: عودة مظفرة لأنتيتوكونمبو وانتهاء سلسلة انتصارات سبيرز

سجّل النجم اليوناني لميلووكي باكس، يانيس أنتيتوكونمبو، عودة مظفرة بعد غياب استمر ثماني مباريات بسبب الإصابة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين انتهت سلسلة انتصارات سان أنتونيو سبيرز عند ثمانية بخسارته أمام يوتا جاز.



وأحرز أنتيتوكونمبو 29 نقطة وثماني متابعات في 25 دقيقة، قاد بها باكس إلى الفوز 112-103 على شيكاغو بولز، منهيا بذلك سلسلة انتصارات الأخير التي بلغت خمسة.



وترجم اليوناني البالغ 31 عاما والحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، بنجاح 10 تسديدات من أصل 15، إضافة إلى ثماني رميات حرة من أصل 10، مانحا فريقه الفوز الـ13 مقابل 19 خسارة.



وكان أنتيتوكونمبو قد تعرّض لإصابة في ربلة الساق اليمنى في وقت سابق من هذا الشهر، غاب على إثرها عن ثماني مباريات سجّل خلالها باكس فوزين مقابل ست هزائم.



وأضاف البديل بوبي بورتيس 17 نقطة و10 متابعات للفريق الفائز، فيما كان كوبي وايت والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش الأفضل من جانب شيكاغو (15 فوزا مقابل 16 خسارة) بـ16 نقطة لكل منهما.



وفي سان أنتونيو، خسر سبيرز 114-127 أمام يوتا جاز رغم تسجيل الفرنسي فيكتور ويمبانياما 32 نقطة وسبع متابعات في مواجهة شهدت عودته إلى التشكيلة الأساسية، بعدما كان قد شارك بديلا في المباريات السبع الأخيرة بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى.



وأحرز النجم الفنلندي لاوري ماركانن 29 نقطة للفائز، مترجما بنجاح 11 تسديدة من أصل 16 محاولة، منها خمس تسديدات من أصل ست من خارج القوس، وأضاف زميله كيونتي جورج 28 نقطة.



وتفوّق جاز على سبيرز 11-2 في الدقائق الثلاث الأخيرة لانتزاع الانتصار، حيث سجّل ماركانن سبع نقاط وجورج أربع نقاط في الدقائق الأخيرة.



وتكبّد سان أنتونيو خسارته الثامنة مقابل 23 فوزا، بينما بات في رصيد يوتا 12 فوزا مقابل 19 خسارة.



المصدر: فرانس برس