الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
4
o
الجنوب
14
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
أن بي ايه: عودة مظفرة لأنتيتوكونمبو وانتهاء سلسلة انتصارات سبيرز
2025-12-28 | 04:32
شارك
2
min
أن بي ايه: عودة مظفرة لأنتيتوكونمبو وانتهاء سلسلة انتصارات سبيرز
سجّل النجم اليوناني لميلووكي باكس، يانيس أنتيتوكونمبو، عودة مظفرة بعد غياب استمر ثماني مباريات بسبب الإصابة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين انتهت سلسلة انتصارات سان أنتونيو سبيرز عند ثمانية بخسارته أمام يوتا جاز.
وأحرز أنتيتوكونمبو 29 نقطة وثماني متابعات في 25 دقيقة، قاد بها باكس إلى الفوز 112-103 على شيكاغو بولز، منهيا بذلك سلسلة انتصارات الأخير التي بلغت خمسة.
وترجم اليوناني البالغ 31 عاما والحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، بنجاح 10 تسديدات من أصل 15، إضافة إلى ثماني رميات حرة من أصل 10، مانحا فريقه الفوز الـ13 مقابل 19 خسارة.
وكان أنتيتوكونمبو قد تعرّض لإصابة في ربلة الساق اليمنى في وقت سابق من هذا الشهر، غاب على إثرها عن ثماني مباريات سجّل خلالها باكس فوزين مقابل ست هزائم.
وأضاف البديل بوبي بورتيس 17 نقطة و10 متابعات للفريق الفائز، فيما كان كوبي وايت والمونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش الأفضل من جانب شيكاغو (15 فوزا مقابل 16 خسارة) بـ16 نقطة لكل منهما.
وفي سان أنتونيو، خسر سبيرز 114-127 أمام يوتا جاز رغم تسجيل الفرنسي فيكتور ويمبانياما 32 نقطة وسبع متابعات في مواجهة شهدت عودته إلى التشكيلة الأساسية، بعدما كان قد شارك بديلا في المباريات السبع الأخيرة بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى.
وأحرز النجم الفنلندي لاوري ماركانن 29 نقطة للفائز، مترجما بنجاح 11 تسديدة من أصل 16 محاولة، منها خمس تسديدات من أصل ست من خارج القوس، وأضاف زميله كيونتي جورج 28 نقطة.
وتفوّق جاز على سبيرز 11-2 في الدقائق الثلاث الأخيرة لانتزاع الانتصار، حيث سجّل ماركانن سبع نقاط وجورج أربع نقاط في الدقائق الأخيرة.
وتكبّد سان أنتونيو خسارته الثامنة مقابل 23 فوزا، بينما بات في رصيد يوتا 12 فوزا مقابل 19 خسارة.
المصدر: فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
مظفرة
لأنتيتوكونمبو
وانتهاء
سلسلة
انتصارات
سبيرز
يوفنتوس يلحق بميلان إلى الوصافة موقتا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-11-09
دوري "أن بي ايه": فوكس يعود بقوة مع سبيرز وهوكس يُسقط ليكرز
رياضة
2025-11-09
دوري "أن بي ايه": فوكس يعود بقوة مع سبيرز وهوكس يُسقط ليكرز
0
رياضة
2025-11-17
أن بي ايه... سبيرز يهزم كينغز بغياب ويمبانياما
رياضة
2025-11-17
أن بي ايه... سبيرز يهزم كينغز بغياب ويمبانياما
0
رياضة
2025-11-15
دوري أن بي ايه: كوري يواصل تألقه ويقود ووريرز إلى تجديد الفوز على سبيرز
رياضة
2025-11-15
دوري أن بي ايه: كوري يواصل تألقه ويقود ووريرز إلى تجديد الفوز على سبيرز
0
رياضة
2025-10-27
دوري أن بي ايه: سبيرز يكرم مدربه الاسطوري بوبوفيتش ويواصل انطلاقته المثالية
رياضة
2025-10-27
دوري أن بي ايه: سبيرز يكرم مدربه الاسطوري بوبوفيتش ويواصل انطلاقته المثالية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
04:00
يوفنتوس يلحق بميلان إلى الوصافة موقتا
رياضة
04:00
يوفنتوس يلحق بميلان إلى الوصافة موقتا
0
رياضة
08:00
بطولة الإمارات: العين لتجنب خسارة جديدة أمام النصر
رياضة
08:00
بطولة الإمارات: العين لتجنب خسارة جديدة أمام النصر
0
رياضة
06:30
أمم إفريقيا: صخرة الجزائر ماندي يريد "الذهاب بعيدا بصفحة جديدة"
رياضة
06:30
أمم إفريقيا: صخرة الجزائر ماندي يريد "الذهاب بعيدا بصفحة جديدة"
0
رياضة
2025-12-27
أن بي ايه: ديترويت يحتفظ بصدارة الشرقية رغم كبوته أمام يوتا
رياضة
2025-12-27
أن بي ايه: ديترويت يحتفظ بصدارة الشرقية رغم كبوته أمام يوتا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-18
الشباب يحاورون الشاركس في Berytech
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-18
الشباب يحاورون الشاركس في Berytech
0
اقتصاد
2025-12-22
نقابة المهندسين حذرت من مشروع قانون الانتظام المالي: يحمّل العبء الأكبر للمودعين ومن بينهم نقابات المهن الحرة
اقتصاد
2025-12-22
نقابة المهندسين حذرت من مشروع قانون الانتظام المالي: يحمّل العبء الأكبر للمودعين ومن بينهم نقابات المهن الحرة
0
أخبار لبنان
2025-10-26
نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة: كيفية تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق التعويضات
أخبار لبنان
2025-10-26
نقابة المعلّمين في المدارس الخاصّة: كيفية تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بصندوق التعويضات
0
أخبار دولية
2025-12-19
أستراليا تعتزم إطلاق برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة بعد هجوم بونداي
أخبار دولية
2025-12-19
أستراليا تعتزم إطلاق برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة بعد هجوم بونداي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:44
إسترداد الودائع: وعود كبيرة… وتمويل مجهول
تقارير نشرة الاخبار
15:44
إسترداد الودائع: وعود كبيرة… وتمويل مجهول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العلاقة بين المغترب ولبنان اساسية لتعافي البلاد
تقارير نشرة الاخبار
13:52
العلاقة بين المغترب ولبنان اساسية لتعافي البلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عقول لبنانية تجتمع لدفع الاستثمار التكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
عقول لبنانية تجتمع لدفع الاستثمار التكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جهود روسية لتثبيت اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مع تعزيز الوجود العسكري في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جهود روسية لتثبيت اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا مع تعزيز الوجود العسكري في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:37
علاقة السعودية والامارات بما يجري في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل بالنار في جنوب اليمن: ما بعد الغارات السعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رسائل بالنار في جنوب اليمن: ما بعد الغارات السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا إلى الواجهة مجدداً... معلومات عن توقيف مجموعة مرتبطة بنظام الأسد أثناء محاولتها العبور خلسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
تقارير نشرة الاخبار
13:20
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب
تقارير نشرة الاخبار
13:12
H3N2 في لبنان: إنفلونزا موسمية منتشرة… لا داعي للهلع لكن الحذر واجب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
حال الطقس
13:00
المنخفض الجويّ مستمر مع تدفّق رياح شمالية باردة
2
حال الطقس
06:29
لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل
حال الطقس
06:29
لبنان دخل تحت تأثير منخفض جوي والثلوج بدأت تغطي القمم... هذه التفاصيل
3
أخبار لبنان
11:29
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية
أخبار لبنان
11:29
وزارة الصحة تحذر من موجة الإنفلونزا الموسمية A(H3N2) وتدعو إلى الالتزام بالتدابير الوقائية
4
حال الطقس
00:56
بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:56
بين الإنفراجات والأمطار الغزيرة والثلوج... هذه تفاصيل الطقس
5
أخبار لبنان
08:31
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
أخبار لبنان
08:31
وزارة الخارجية توضح: لا تعطيل إداريا ولن نرضخ للحملات الممنهجة
6
أخبار دولية
02:14
"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا
أخبار دولية
02:14
"سانا": إنقاذ أشخاص من الغرق أثناء محاولتهم عبور نهر الكبير الجنوبي بين لبنان وسوريا
7
تقارير نشرة الاخبار
06:46
بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟
تقارير نشرة الاخبار
06:46
بعد الحديث عن إنتشار H3N2... هل نحن أمام موجة صحية جديدة وما هي أبرز سبل الوقاية والمعالجة؟
8
أخبار لبنان
02:41
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
أخبار لبنان
02:41
وزارة الزراعة: تحصين 26,608 أبقار ضد الحمى القلاعية في 2,460 مزرعة ضمن اليوم الثامن من الحملة الوطنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More