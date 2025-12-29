الأخبار
رياضة

في حادث سير مروّع... إصابة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل ومصرع شخصين

2025-12-29 | 13:30
2min
في حادث سير مروّع... إصابة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل ومصرع شخصين

أفادت الشرطة في نيجيريا أن بطل العالم السابق في الوزن الثقيل الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا أصيب بجروح طفيفة في حادث سير مروّع على طريق سريع في نيجيريا أسفر عن مصرع شخصين.

وقال أولوسي باباسي المتحدث باسم شرطة ولاية أوغان في بيان "كانت السيارة التي تُقلّ أنتوني جوشوا، وهي من نوع لكزس رباعية الدفع، متورطة في الحادث الذي تجري التحقيقات في ملابساته حاليا. كان جوشوا يجلس في المقعد الخلفي، وقد أصيب بجروح طفيفة ويتلقى العلاج الطبي حاليا".

وأظهرت صور متداولة على الإنترنت جوشوا، البالغ 36 عاما ومن أصول نيجيرية، عاري الصدر ومحاطا بما بدا أنه زجاج نوافذ محطم على المقاعد من حوله.

وبحسب المعلومات فقد وقع الحادث على طريق لاغوس-إيبادان السريع عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها جوشوا بشاحنة. وأكد مصدر في الشرطة أن جوشوا كان ضالعا في الحادث.

وقال شاهد عيان إن جوشوا كان يسافر في موكب من سيارتين، وكان يجلس خلف السائق.

وبالتالي، فقد لاقى كلّ من الراكب بجانب السائق والشخص الجالس بجانب جوشوا حتفهما على الفور.

وكان جوشوا قد أطاح مطلع الشهر الجاري بصانع المحتوى على موقع يوتيوب الذي تحول إلى ملاكم الاميركي جايك بول في نزال أقيم في ميامي ونقله عملاق البث التدفقي "نتفليكس" بميزانية ضخمة، وجائزة مالية قدّرت بـ 184 مليون دولار.

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


