LBCI
LBCI
مونديال 2026... أكثر من 150 مليون طلب على التذاكر حتى الآن

2025-12-29 | 13:44
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الإثنين أن مشجعي كأس العالم 2026، من أكثر من 200 دولة، قدّموا أكثر من 150 مليون طلب لشراء التذاكر حتى الآن.

وبحسب فيفا، بدأت المرحلة الحالية من الطلبات في 11 كانون الأول، وبات يمثل هذا الطلب 3.4 أضعاف العدد الإجمالي للمشاهدين الذين حضروا المباريات الـ964 التي تمثل عدد مباريات جميع نسخ البطولة الـ22 مجتمعة منذ عام 1930.

وعلّق جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأمر في بيان قائلا: "من المقرر أن تكون بطولة كأس العالم 2026 أعظم وأشمل حدث رياضي في التاريخ، حيث طُلبت أكثر من 150 مليون تذكرة فعليّا خلال الـ15 يوما الأولى فقط، مما يجعل الطلب على التذاكر في هذه النسخة يفوق النسخ السابقة بـ30 ضعفا".

وأضاف "إن هذا التفاعل الكبير من المشجعين المتحمسين هو شهادة حقيقية على مدى حبّ العالم لرياضتنا. سنصنع التاريخ في أميركا الشمالية عندما نجمع العالم بطريقة لم تحدث من قبل، لتحتفل الجماهير بالوحدة وبأفضل ما في كرة القدم".

ويُقام الحدث الأبرز لكرة القدم العالمية في الفترة من 11 حزيران 2026 إلى 19 تموز 2026 في 16 مدينة مستضيفة، في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بمشاركة 48 منتخبا يتنافسون في 104 مباريات.

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

مونديال 2026

الاتحاد الدولي لكرة القدم

فيفا

كأس العالم 2026

طلب

شراء

التذاكر.

في حادث سير مروّع... إصابة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل ومصرع شخصين
LBCI السابق

