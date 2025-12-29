مونديال 2026... أكثر من 150 مليون طلب على التذاكر حتى الآن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الإثنين أن مشجعي كأس العالم 2026، من أكثر من 200 دولة، قدّموا أكثر من 150 مليون طلب لشراء التذاكر حتى الآن.

وبحسب فيفا، بدأت المرحلة الحالية من الطلبات في 11 كانون الأول، وبات يمثل هذا الطلب 3.4 أضعاف العدد الإجمالي للمشاهدين الذين حضروا المباريات الـ964 التي تمثل عدد مباريات جميع نسخ البطولة الـ22 مجتمعة منذ عام 1930.

وعلّق جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأمر في بيان قائلا: "من المقرر أن تكون بطولة كأس العالم 2026 أعظم وأشمل حدث رياضي في التاريخ، حيث طُلبت أكثر من 150 مليون تذكرة فعليّا خلال الـ15 يوما الأولى فقط، مما يجعل الطلب على التذاكر في هذه النسخة يفوق النسخ السابقة بـ30 ضعفا".

وأضاف "إن هذا التفاعل الكبير من المشجعين المتحمسين هو شهادة حقيقية على مدى حبّ العالم لرياضتنا. سنصنع التاريخ في أميركا الشمالية عندما نجمع العالم بطريقة لم تحدث من قبل، لتحتفل الجماهير بالوحدة وبأفضل ما في كرة القدم".

ويُقام الحدث الأبرز لكرة القدم العالمية في الفترة من 11 حزيران 2026 إلى 19 تموز 2026 في 16 مدينة مستضيفة، في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بمشاركة 48 منتخبا يتنافسون في 104 مباريات.

وكالة فرانس برس