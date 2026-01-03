التهاب في أوتار الركبة يعقد بداية موسم فريتس

قال المصنف السادس عالمياً الأميركي تايلور فريتس إنه يعاني من مشكلة في الركبة قبل بطولة أستراليا المفتوحة في التنس، بعدما أمضى معظم فترة التوقف في محاولة لعلاجها.



وقدم الأميركي موسماً قوياً في 2025، حيث توج في إيستبورن وشتوتغارت وتأهل إلى نهائيات بطولة ايه تي بي الختامية، رغم معاناته من التهاب الأوتار.



وقال لموقع رابطة المحترفين "لم أتمكن حقاً من التركيز على أي شيء. كان هدفي فقط محاولة إعادة تأهيل ركبتي. لا زلت أعاني من التهاب أوتار شديد، وهذا أمر يستغرق وقتاً طويلاً للتخلص منه".



ورغم استمرار الالتهاب، أكد فريتس أنه لا يشعر بأن الأمر خطير بما يكفي للتوقف التام عن المنافسات.



وأضاف: "متطلبات اللعب تجعل التخلص منه أكثر صعوبة، لكن في الوقت نفسه لا أريد التوقف الكامل لأربعة أشهر لمحاولة علاجه، عندما أشعر أنني أستطيع أحياناً اللعب رغم الإصابة".



وتابع "أحياناً يصبح شديدا لدرجة لا يمكنني اللعب معه، لكن كان هذا هو التركيز خلال الأسابيع الستة الماضية، القيام بالكثير من إعادة التأهيل وتقوية العضلات، ومحاولة وضع قاعدة يمكنني من خلالها البدء في التحسن. ربما بعد بضعة أشهر من الموسم أتمكن من التخلص منه".



ويستهل فريتس موسمه 2026 في كأس يونايتد المختلطة في بيرث، حيث يقود منتخب الولايات المتحدة إلى جانب كوكو غوف، قبل بطولة أستراليا المفتوحة في ملبورن اعتباراً من 18 كانون الثاني.