مانشستر سيتي يضم الجناح "الاستثنائي" سيمنيو

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن النادي كان يراقب أنطوان سيمنيو منذ سنوات، وذلك بعد أن تعاقد الفريق مع الجناح الغاني الدولي من بورنموث اليوم الجمعة.



وسيمنيو الذي سيكون ضمن تشكيلة سيتي عندما يستضيف فريق المدرب غوارديولا فريق إكستر سيتي، هو ثالث أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، وسيقدم دفعة قوية في الوقت المناسب لسيتي من أجل تعزيز مساعيه في المنافسة على اللقب.



وقال غوارديولا للصحفيين "الجميع يعرف إمكانياته، أليس كذلك؟ قدم أداء استثنائيا مع بورنموث، ويمكنه اللعب على كلا الجانبين، الأيمن والأيسر، ويستخدم قدميه ببراعة لا تُصدق. كما أنه يجيد اللعب كمهاجم بفضل سرعته، ويعرف الدوري الإنجليزي الممتاز جيدا".



وأضاف "كانت العديد من الأندية ترغب في ضمه، لكنه قرر القدوم إلينا. كل ما يمكنني قوله هو شكرا له. أنا سعيد جدا بالسنوات القادمة".



المصدر: رويترز