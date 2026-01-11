الأخبار
رياضة
أن بي أيه: ويمبانياما يُسقط سلتيكس وكليبرز يعود من بعيد أمام بيستونز
2026-01-11 | 06:00
شارك
3
min
أن بي أيه: ويمبانياما يُسقط سلتيكس وكليبرز يعود من بعيد أمام بيستونز
قاد الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريقه سان أنتونيو سبيرز لإسقاط بوسطن سلتيكس في معقله 100-95، فيما عاد لوس أنجلوس كليبرز من بعيد ليفوز على متصدر الشرق ديترويت بيستونز 98-92 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).
وفي بوسطن، ارتقى ويمبانياما بمستواه في الشوط الثاني، مسجلا سلة حاسمة في آخر 19.2 ثانية من اللقاء الذي أنهاه بـ21 نقطة، على غرار ديآرون فوكس، بينها 16 في النصف الثاني من اللقاء.
وأضاف النجم الفرنسي الذي دخل مجددا من مقاعد البدلاء في إطار إعادته تدريجيا إلى الأجواء بعد إصابة في الركبة، 6 متابعات و3 صدات.
وكان الفريقان متعادلين 84-84 قبل أن يمنح بايلور شيرمان سلتيكس التقدم بثلاثية قبل أقل من 7 دقائق على النهاية، ثم سجل ديريك وايت سلة أخرى لأصحاب الأرض، إلا أن سبيرز رد بتسع نقاط مقابل اثنتين فقط للفريق الأخضر الأسطوري، ليتقدم 93-91 بعد ثلاثية من كيلدون جونسون.
وبعدما نجح جايلن براون في إدراك التعادل، أعاد "ويمبي" سبيرز إلى المقدمة قبل 1.33 دقيقة على النهاية، ثم خسر براون الكرة في منتصف الملعب ما أسفر عن سلة لجوليان شومبانيّي وسع بها الفارق لصالح الضيوف 97-93 مع بقاء 41 ثانية.
ثم قضى ويمبانياما على أي أمل لستليكس بتسجيله سلة التقدم 99-95 في آخر 19.2 ثانية، مؤكدا الفوز الثاني تواليا لفريقه بعد ثلاث هزائم متتالية والسابع والعشرين في 38 مباراة.
وفي ديترويت، قلب كليبرز تأخره بفارق 19 نقطة في الشوط الأول ثم 14 في الربع الأخير وخرج منتصرا من مباراته ومضيفه بيستونز 98-92، مستفيدا من افتقاد متصدر الشرق لنجومه كايد كانينغهام وأيزياه ستيورات وتوبياس هاريس وجايلن دورين بسبب الإصابة، ما لعب دورا رئيسا في هزيمته العاشرة فقط هذا الموسم.
وسجل كواي لينارد 26 نقطة وأضاف جون كولينز 25 وجيمس هاردن 19 مع 7 متابعات و7 تمريرات حاسمة لكليبرز الذي حقق فوزه التاسع في آخر 11 مباراة لكنه الخامس عشر فقط بالمجمل في 38.
وتفوق كليبرز على بيستونز 30-16 في الربع الأخير، مستفيدا من خسارة المضيف للكرة 12 مرة في هذا الربع من أصل 25 في المباراة التي كان فيها دنكان روبنسون (20 نقطة) أفضل لاعبيه لكنه سدد مرة واحدة على السلة في الشوط الثاني.
وكالة فرانس برس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
