الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بطل العالم جوشوا يخرج عن صمته للمرة الأولى منذ الحادث المروع

2026-01-04 | 11:20
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بطل العالم جوشوا يخرج عن صمته للمرة الأولى منذ الحادث المروع

بعد خمسة أيام من تعرضه لحادث سير مروع في نيجيريا، خرج الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا للمرة الأولى عن صمته.

كان الملاكم البريطاني البالغ من العمر 36 عاما وبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، يستقل سيارة رباعية الدفع كراكب، عندما اصطدمت بشاحنة متوقفة على أحد الطرق السريعة المزدحمة التي تربط بين لاغوس وإيبادان في جنوب غرب نيجيريا، وذلك يوم الاثنين الماضي.

ولقي اثنان من أعضاء فريقه، وهما لطيف أيوديل وسينا غامي، حتفهما، فيما تعرّض الملاكم لرضوض طفيفة.

نُقل جوشوا إلى المستشفى عقب الحادث قبل أن يُسمح له بمغادرته الأربعاء، ثم عاد لاحقا إلى المملكة المتحدة جوا، وذلك قبيل مراسم تشييع جثماني غامي، مدربه للإعداد البدني، وأيوديلي، مدربه الشخصي.

ونشر بطل العالم السابق للوزن الثقيل الموحد مرتين صورتين عبر حسابه على إنستغرام الأحد، ظهر فيهما جالسا إلى جانب والدته وثلاث نساء أخريات، كانت إحداهن تحمل صورة لغامي.

وأرفق جوشوا المنشور بتعليق جاء فيه "حارس أخويّ".

وجاء نشاط جوشوا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب قيام الشرطة النيجيرية بتوجيه تهمة "القيادة الخطِرة المسببة للوفاة" إلى سائق المركبة، أدينيي موبولاجي كايودي، البالغ من العمر 46 عاما، على أن يمثل أمام المحكمة في 20 الجاري.

ويعود جوشوا، بطل أولمبياد لندن 2012، بجذوره العائلية إلى نيجيريا، وكان يقضي عطلة في البلاد عقب فوزه على جيك بول في ميامي في 19 كانون الاول الماضي.

وكالة فرانس برس
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

الملاكم البريطاني

أنتوني جوشوا

تعرض

حادث

نيجيريا

سيارة

رياضة

بطل العالم

الملاكمة

الوزن الثقيل.

التهاب في أوتار الركبة يعقد بداية موسم فريتس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-12-22

فيكتوريا بيكهام تخرج عن صمتها بعد قيام ابنها بروكلين بحظر العائلة على إنستغرام

LBCI
رياضة
2025-12-29

في حادث سير مروّع... إصابة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل ومصرع شخصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-15

7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى

LBCI
أخبار دولية
2025-12-23

ألمانيا تعلن ترحيل سوري الى بلاده للمرة الأولى منذ العام 2011

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-01-03

التهاب في أوتار الركبة يعقد بداية موسم فريتس

LBCI
رياضة
2026-01-03

أن بي ايه: سلة ساحقة ليانيس تمنح باكس فوزا مشوقا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-30

فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI

LBCI
رياضة
2025-12-29

مونديال 2026... أكثر من 150 مليون طلب على التذاكر حتى الآن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-28

اجتماع برشلونة يختار صيدا عاصمة للثقافة والحوار لعام 2027... ورجي: اختيار صيدا بشارة خير للبنان

LBCI
خبر عاجل
2025-11-18

جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-14

القناة 14 الإسرائيلية: أنباء أولية عن 5 قتلى و12 إصابة في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد الحانوكا في أستراليا

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

إليكم جدول أسعار المحروقات..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:41

رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور

LBCI
أمن وقضاء
13:38

الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا

LBCI
أمن وقضاء
13:33

ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق

LBCI
أخبار دولية
13:30

اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه

LBCI
أخبار دولية
13:26

هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:13

مقدمة النشرة المسائية ٤-١-٢٠٢٦

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:40

أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
06:50

قوى الأمن: مفقود قاصر فُقد في محلّة الشيّاح

LBCI
حال الطقس
02:27

استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة

LBCI
خبر عاجل
12:59

أكسيوس: إستئناف المحادثات جاء نتيجة مباشرة لطلب من الرئيس الأميركي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
12:34

حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب

LBCI
خبر عاجل
12:58

أكسيوس: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيئيل لايتر سيشاركان في المحادثات

LBCI
آخر الأخبار
13:59

مريضة في مستشفى الجبل - قرنايل بحاجة ماسة إلى دم من فئة O... للتبرع، التواصل على: 76022288

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

٢٤ ساعة غيرت كل شيء... كيف وصل مادورو من الحكم الى الإحتجاز؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More