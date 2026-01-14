الأخبار
رياضة

توقيع مذكّرة تفاهم بين جامعة الروح القدس وبيروت ماراثون في المجال الرياضي (صور)

2026-01-14 | 08:30
توقيع مذكّرة تفاهم بين جامعة الروح القدس وبيروت ماراثون في المجال الرياضي (صور)

وقّعت جامعة الروح - الكسليك وجمعية بيروت ماراثون مذكّرة تفاهم في المجال الرياضي، خصوصًا ما يتعلّق برياضة الركض والأنشطة المترافقة، وذلك في حرم الجامعة في الكسليك. حضر حفل التوقيع عن الجامعة كل من رئيسها الأب البروفسور جوزف مكرزل، المستشار الأول للرئيس البروفسور نعمة عازوري، نائبة رئيس الجامعة لشؤون الحياة المجتمعية الدكتورة سيلين بعقليني، مديرة مكتب رئيس الجامعة الدكتورة ليا يحشوشي، مديرة مكتب العلاقات الإستراتيجية مع الشركات الدكتورة مادونا سلامة أيانيان، ومديرة مكتب الرياضة جيني نصّار. كما حضر عن جمعية بيروت ماراثون رئيسة الجمعية مي الخليل ومديرة التوعية آنا ماريا الخوري والمساعدة جيسيكا الفقيه.

الأب مكرزل

استهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس الجامعة الأب مكرزل، أشاد فيها بالدور الذي تقوم به جمعية بيروت ماراثون في تعميم ثقافة الرياضة على الصعيد المجتمعي، ولا سيّما ثقافة الركض، وتنظيم نشاطات تتّسم بالحرفية والخبرة، بالتوازي مع أرقى السباقات الماراثونية في العالم. وأوضح "أن العلاقة والتعاون بين الجامعة والجمعية يعودان إلى سنوات طويلة مضت، ونحن اليوم بصدد تأكيد هذا التعاون وتطويره".

الخليل

من جهتها، شكرت الخليل رئيس الجامعة الأب مكرزل على ثقته بجمعية بيروت ماراثون، منوّهة بالعلاقة الوطيدة مع الجامعة التي تُعدّ واحدة من أرقى المؤسسات الجامعية في لبنان وأعرقها. وأكّدت "أنّه لطالما كانت الجامعة حريصة على مشاركة طلابها وطالباتها في نشاطات الجمعية، وقد استطعنا معًا دمج الطلاب في هذه النشاطات وتعزيز قدراتهم التنافسية".

الخوري

وكانت كلمة لآنا ماريا الخوري، شرحت فيها بالتفصيل ما تتضمّنه مذكرة التفاهم بين الطرفين، لناحية التشجيع على مزاولة رياضة الركض، والمشاركة في السباقات، والانخراط في البرامج التدريبية تحضيرًا لها، إضافةً إلى تنظيم ورش عمل مشتركة، وتسمية عدد من الطلاب والطالبات سفراء للجامعة في مجال تحفيز الآخرين على المشاركة في السباقات والقيام بالأعمال التطوعية خلالها.

التوقيع

بعدها جرى التوقيع على مذكرة التفاهم من جانب رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل ورئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل، تلاه شرب نخب المناسبة والتقاط الصور التذكارية.

وخلال اللقاء، عُرضت أفلام وثائقية عن نشاطات الجمعية منذ انطلاقتها عام 2003، وعلى مدى السنوات الثلاث والعشرين الماضية.
 
 
 
 
