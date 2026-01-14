الأخبار
رياضة
توقيع مذكّرة تفاهم بين جامعة الروح القدس وبيروت ماراثون في المجال الرياضي (صور)
2026-01-14 | 08:30
شارك
2
min
توقيع مذكّرة تفاهم بين جامعة الروح القدس وبيروت ماراثون في المجال الرياضي (صور)
وقّعت جامعة الروح - الكسليك وجمعية بيروت ماراثون مذكّرة تفاهم في المجال الرياضي، خصوصًا ما يتعلّق برياضة الركض والأنشطة المترافقة، وذلك في حرم الجامعة في الكسليك. حضر حفل التوقيع عن الجامعة كل من رئيسها الأب البروفسور جوزف مكرزل، المستشار الأول للرئيس البروفسور نعمة عازوري، نائبة رئيس الجامعة لشؤون الحياة المجتمعية الدكتورة سيلين بعقليني، مديرة مكتب رئيس الجامعة الدكتورة ليا يحشوشي، مديرة مكتب العلاقات الإستراتيجية مع الشركات الدكتورة مادونا سلامة أيانيان، ومديرة مكتب الرياضة جيني نصّار. كما حضر عن جمعية بيروت ماراثون رئيسة الجمعية مي الخليل ومديرة التوعية آنا ماريا الخوري والمساعدة جيسيكا الفقيه.
الأب مكرزل
استهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس الجامعة الأب مكرزل، أشاد فيها بالدور الذي تقوم به جمعية بيروت ماراثون في تعميم ثقافة الرياضة على الصعيد المجتمعي، ولا سيّما ثقافة الركض، وتنظيم نشاطات تتّسم بالحرفية والخبرة، بالتوازي مع أرقى السباقات الماراثونية في العالم. وأوضح "أن العلاقة والتعاون بين الجامعة والجمعية يعودان إلى سنوات طويلة مضت، ونحن اليوم بصدد تأكيد هذا التعاون وتطويره".
الخليل
من جهتها، شكرت الخليل رئيس الجامعة الأب مكرزل على ثقته بجمعية بيروت ماراثون، منوّهة بالعلاقة الوطيدة مع الجامعة التي تُعدّ واحدة من أرقى المؤسسات الجامعية في لبنان وأعرقها. وأكّدت "أنّه لطالما كانت الجامعة حريصة على مشاركة طلابها وطالباتها في نشاطات الجمعية، وقد استطعنا معًا دمج الطلاب في هذه النشاطات وتعزيز قدراتهم التنافسية".
الخوري
وكانت كلمة لآنا ماريا الخوري، شرحت فيها بالتفصيل ما تتضمّنه مذكرة التفاهم بين الطرفين، لناحية التشجيع على مزاولة رياضة الركض، والمشاركة في السباقات، والانخراط في البرامج التدريبية تحضيرًا لها، إضافةً إلى تنظيم ورش عمل مشتركة، وتسمية عدد من الطلاب والطالبات سفراء للجامعة في مجال تحفيز الآخرين على المشاركة في السباقات والقيام بالأعمال التطوعية خلالها.
التوقيع
بعدها جرى التوقيع على مذكرة التفاهم من جانب رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل ورئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل، تلاه شرب نخب المناسبة والتقاط الصور التذكارية.
وخلال اللقاء، عُرضت أفلام وثائقية عن نشاطات الجمعية منذ انطلاقتها عام 2003، وعلى مدى السنوات الثلاث والعشرين الماضية.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أن بي أيه: ويمبانياما يُسقط سلتيكس وكليبرز يعود من بعيد أمام بيستونز
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2025-12-09
أخبار لبنان
مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون التكنولوجيا وجامعة "USJ" وشركة "HTECH"
أخبار لبنان
11:18
أخبار لبنان
توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد وبلدية طبرجا لرفع التعديات عن مسار الخط الحديدي
أخبار لبنان
2026-01-11
أخبار لبنان
الأب غييرمي في ضيافة جامعة الروح القدس - الكسليك: هذه رسالتي
أخبار لبنان
2025-12-03
أخبار لبنان
منتدى كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس يستضيف وزير العدل عادل نصّار
اخترنا لكم
رياضة
2026-01-11
رياضة
أن بي أيه: ويمبانياما يُسقط سلتيكس وكليبرز يعود من بعيد أمام بيستونز
رياضة
2026-01-09
رياضة
مانشستر سيتي يضم الجناح "الاستثنائي" سيمنيو
رياضة
2026-01-04
رياضة
بطل العالم جوشوا يخرج عن صمته للمرة الأولى منذ الحادث المروع
رياضة
2026-01-03
رياضة
التهاب في أوتار الركبة يعقد بداية موسم فريتس
زوارنا يقرأون الآن
آخر الأخبار
14:14
آخر الأخبار
منظمة العفو الدولية: إيران ترتكب عمليات قتل جماعي "على نطاق غير مسبوق"
أخبار دولية
13:55
أخبار دولية
الرئيس البرازيليّ والروسيّ: أميركا الجنوبية يجب أن تبقى منطقة "سلام"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تقارير نشرة الاخبار
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
أخبار لبنان
14:17
أخبار لبنان
نقابة الخليويّ: الإدارات الحالية وجميع الموظفين يبذلون جهدًا جبارًا و استمراريتهم هو الخط الأحمر
بالفيديو
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تقارير نشرة الاخبار
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقارير نشرة الاخبار
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقارير نشرة الاخبار
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تقارير نشرة الاخبار
إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تقارير نشرة الاخبار
ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقارير نشرة الاخبار
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تقارير نشرة الاخبار
طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تقارير نشرة الاخبار
بين لبنان والأردن: توقيع اتفاقيات ومباحثات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
تقارير نشرة الاخبار
الجماعة الاسلامية اللبنانية على لائحة العقوبات والارهاب الأميركية
الأكثر قراءة
أخبار دولية
12:02
أخبار دولية
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
أخبار لبنان
02:03
أخبار لبنان
ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
خبر عاجل
11:15
خبر عاجل
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
حال الطقس
01:50
حال الطقس
يتراجع المنخفض الجوي اليوم وينكفئ كليا الخميس
خبر عاجل
07:09
خبر عاجل
معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية
خبر عاجل
02:15
خبر عاجل
معلومات للـ LBCI: الجانبان المصري والقطري يشاركان إلى جانب الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير الاميركي ميشال عيسى في اجتماع يُعقد مع الرئيس عون
فنّ
05:00
فنّ
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
اسرار
23:47
اسرار
أسرار الصحف 14-01-2026
