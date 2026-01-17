وفاة قطب الإعلام وكرة القدم الأميركي روكو كوميسو

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي السبت وفاة رجل الأعمال الأميركي من أصل إيطالي روكو كوميسو، عن 76 عاما.

وكان كوميسو، الذي امتلك سابقا نادي نيويورك كوزموس، مؤسس شركة "ميديكوم كوميونيكيشنز"، إحدى أكبر شركات خدمات التلفزيون بالكابل في الولايات المتحدة.

وجاء في بيان فيورنتينا: "ببالغ الحزن والأسى تعلن عائلة كوميسو وفاة الرئيس روكو ب. كوميسو"، موضحا أنه خضع لـ"علاج طبي مطوّل".

وُلد كوميسو في إيطاليا قبل أن ينتقل مع عائلته إلى الولايات المتحدة في طفولته، حيث بنى إمبراطورية اقتصادية راكمت ثروة قدّرتها "فوربس" بـ5.9 مليارات دولار.

واشترى كوميسو نادي فيورنتينا في 2019، ولعب دورًا فعالا في إدارته، مستثمرا في مركز تدريب جديد بقيمة 120 مليون يورو (139 مليون دولار)، وساعيا لإعادة الفريق إلى أمجاده في خمسينيات وستينيات القرن الماضي حين أحرز لقب الدوري الإيطالي مرتين وتوج بلقبين أوروبيين.

ويعيش النادي، الذي سيحتفل بمئويته الموسم المقبل، موسما صعبا، إذ يحتل حاليا المركز الثامن عشر، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس في الدوري الإيطالي.

وكالة فرانس برس