رياضة
سبيرز يتخطى جاز بصعوبة... وكليبرز يحسم ديربي لوس أنجلوس!
2026-01-23 | 05:42
3
min
سبيرز يتخطى جاز بصعوبة... وكليبرز يحسم ديربي لوس أنجلوس!
تخطى سان أنتونيو سبيرز مضيفه يوتا جاز 126-109 في مباراة صعبة الخميس الماضي ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، فيما نجح لوس أنجلوس كليبرز في احتواء عودة لوس أنجلوس ليكرز في ديربي المدينة.
وبعد أن انهاروا في الدقائق الأخيرة أمام هيوستن روكتس الثلاثاء، تمكّن سان أنتونيو سبيرز، رغم المعاناة، من إحكام قبضتهم على اللحظات الأخيرة على أرض يوتا جاز.
وقاد دي آرون فوكس فريقه بتسجيل 31 نقطة مع فاعلية لافتة (6 من 9 من خارج القوس). ورغم ذلك، واجه سبيرز صعوبات كبيرة أمام الـ"تريبل دابل" الذي سجّله البوسني يوسف نوركيتش (17 نقطة، 11 متابعة، 14 تمريرة حاسمة)، إضافة إلى ثغرات دفاعية عديدة استغلّها أصحاب الأرض.
وبدوره، بدأ الفرنسي العملاق فيكتور ويمبانياما المباراة بشكل قوي (13 نقطة في الاستراحة)، وحقق لقطة استعراضية بتصدي نموذجي أمام كايل فيليبوفسكي، قبل أن يهبط مستوى دقته ثم يستعيد توازنه في نهاية اللقاء لينهي المباراة بـ26 نقطة و13 متابعة.
ولا يزال سبيرز في المركز الثاني في المنطقة الغربية برصيد 31 فوزا و14 خسارة، خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر.
وبعد التفريط بتقدّم بلغ 26 نقطة في الربع الثالث، نجح لوس أنجلوس كليبرز في النهاية باحتواء عودة لوس أنجلوس ليكرز وفاز 112-104.
وقدّم جيمس هاردن (18 نقطة و10 تمريرات) لقطات مبهرة للجمهور، منها تمريرة بعيدة لجون كولينز، وأخرى خلف الظهر لإيفيتشا زوباتش (18 نقطة، 19 متابعة).
وتألق النجم السلوفيني في صفوف ليكرز بـ32 نقطة، 11 متابعة و8 تمريرات، وساهم في عودة فريقه بتسديدة ثلاثية شبه مستحيلة، لكنه ظهر مترددا في الثواني الأخيرة بينما كان الأمل قائما.
أما ليبرون جيمس فسجّل نهاية مباراة قوية جدا (23 نقطة، 5 متابعات، 6 تمريرات)، مقابل 24 نقطة لكواي ليونارد.
وعلى الرغم من تسجيله 38 نقطة، بعد اختياره أساسيا في مباراة كل النجوم للمرة الـ13، لم يتمكن ستيفن كوري من تفادي خسارة فريقه غولدن ستايت ووريرز أمام دالاس مافريكس 123-115.
وقدّم ناجي مارشال مباراة مثالية مع مافريكس (30 نقطة، 7 متابعات، 9 تمريرات)، وأضاف الوافد الجديد كوبر فلاغ 21 نقطة و11 متابعة.
المصدر: فرانس برس
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
السابق
