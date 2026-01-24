أستراليا المفتوحة: الحرارة الشديدة تعلق المباريات الخارجية

أدّت الحرارة الشديدة إلى تعليق المباريات على الملاعب الخارجية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت، وتسبّبت أيضا في توقف قصير لمباراة حامل اللقب الإيطالي يانيك سينر قبل أن يشقّ طريقه بصعوبة نحو ثمن النهائي.



وتعرّض اللاعبون والجماهير لـ"الاحتراق" في اليوم السابع من المنافسات في ملبورن بارك، حيث كان متوقعا أن ترتفع الحرارة إلى 40 درجة مئوية.



وتستخدم البطولة مقياسا للإجهاد الحراري من 1 إلى 5، حيث يمثل الرقم 5 المستوى الأقصى. وقد بلغ المقياس هذا الحد في فترة بعد الظهر عندما سجّلت الحرارة نحو 36 درجة، ما أدى إلى تعليق المباريات.



وتوقفت مباراة الدور الثالث بين سينر والأميركي إليوت سبيزيري على ملعب رود ليفر أرينا لنحو عشر دقائق، لإتاحة الوقت لإغلاق السقف. وقد أنقذ ذلك سينر الذي كان يعاني من تقلصات عضلية وإرهاق بسبب الحرارة.



ومع إغلاق السقف، نجح المصنف الثاني في قلب النتيجة والفوز 4-6، 3-6، 4-6، 4-6 بعد مواجهة شاقة استغرقت ثلاث ساعات و45 دقيقة.



وقال سينر "عانيت قليلا بدنيا كما رأيتم. كنت محظوظا بقاعدة الحرارة حين أغلقوا السقف".



وسيواجه في الدور المقبل مواطنه الإيطالي لوتشانو دارديري المصنف 22، والذي تغلّب على الروسي كارين خاشانوف بأربع مجموعات.



المصدر: فرانس برس