اسم كبير وموهبة صاعدة... ريال مدريد يمنح نجل النجم مارسيلو عقده الأول

خطا نادي ريال مدريد خطوة جديدة في مشروعه المستقبلي، بعدما وقّع أول عقد احترافي مع اللاعب الشاب إنزو ألفيس، نجل أسطورة الفريق السابقة مارسيلو.

إنزو، الذي انضم إلى أكاديمية النادي الملكي عام 2017، نجح في فرض نفسه ضمن فرق الفئات العمرية، ليصبح اليوم عنصراً أساسياً في فريق تحت 19 عاماً، رغم أنّه لم يتجاوز بعد عامه السادس عشر.

ووفق تقارير إسبانية، ينظر ريال مدريد إلى اللاعب الشاب كأحد الأسماء التي يُعوَّل عليها مستقبلاً، في إطار سياسة النادي القائمة على الاستثمار في المواهب الصاعدة والحفاظ عليها منذ مراحلها الأولى.